Simeone: "Es difícil ver a Cristiano en el Atlético, igual que no me veo dirigiendo al Real Madrid"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo va recuperando "de a poco" la "fortaleza" defensiva que le ha caracterizado durante tantos años, además de afirmar que ve "difícil" que Cristiano Ronaldo acabe en el conjunto rojiblanco, de la misma manera que no se ve "dirigiendo al Real Madrid".

"No hablé nunca con Ronaldo. Lo expliqué muy bien en la entrevista, ya la vieron. No me veo dirigiendo al Real Madrid, de la misma manera que, más allá de su jerarquía, su capacidad y su extraordinario gol, será difícil ver a Ronaldo en el Atlético de Madrid", declaró en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander de este martes ante el Rayo Vallecano en el Cívitas Metropolitano (21.00 horas).

Las aclaraciones del técnico argentino llegan solo unos días después de que se publicase una entrevista en su país en la que señalaba que nunca barajó hacerse con los servicios del delantero portugués, algo que se especuló el pasado verano. "¿Por qué no lo dije? Porque no me parecía definitorio decirlo. La gente me conoce. Tengo las ideas bastante claras de lo que quiero y tengo claro lo que se necesita en este equipo", manifestó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' se mostró satisfecho por los buenos número defensivos del equipo con el regreso tras lesión del montenegrino Stefan Savic y el uruguayo José María Giménez. "La fortaleza defensiva que nos dan Stefan y José, con la contundencia de Kondogbia, que equilibra todo el medio campo, nos está generando convivir con un partido más cercano a lo que nos queremos encontrar", expresó.

"Reinildo ha mejorado muchísimo desde que llegó, está en un momento muy importante; Molina está mejorando también... Esa fortaleza que siempre tuvimos, va tomando forma de a poco. Hay chicos que están esperando y que lo están haciendo bien: Hermoso está entrenando muy bien y no le estamos dando ese espacio. Seguramente les tocará jugar a todos porque hay muchos partidos", prosiguió.

Además, insistió en que "hay distintas maneras de controlar el fútbol", por lo que no quiere atarse a un único sistema de juego. "No nos cerramos a una sola situación porque todos los partidos son diferentes y nos piden observar. Hay que fortalecer las cosas buenas que estamos haciendo y seguir en esta línea", explicó.

"Necesitamos de todos los futbolistas, porque va a haber mucha competencia; necesitamos que la gente que entre lo haga con la misma ilusión que la que empieza. Estamos todos los equipos en la misma situación, con muchos partidos, sobre todo los que tenemos Europa, y de la única manera que se podrá llevar adelante de la mejor manera es estando todos involucrados", continuó.

En este sentido, recalcó que "lo importante es que los futbolistas estén bien, que lleguen a su mejor estado y que puedan encontrarse cómodos en el campo y sentirse importantes". "La contundencia te ayuda; no hubo contundencia por parte de ellos, nosotros metimos gol, y eso generó confianza, seguridad y valorar más el trabajo que el equipo está haciendo", apuntó sobre el partido ante el Athletic Club (0-1).

Por otra parte, ante la carga de partidos, Simeone confesó que ahora mismo están trabajando más otros aspectos más allá del físico. "En esta parte de la temporada nos centramos mucho más en lo visual, en las correcciones que queremos hacer. Debemos centrarnos en lo que hacen muy bien los rivales", indicó.

Sobre el Rayo, aseguró que es "otro equipo intenso, como fue el Athletic hace tres días". "Cuenta con un ataque que es de los mejores de LaLiga y con una recuperación de pelota en la que son los mejores de LaLiga. La temporada pasada estuvo a un grandísimo nivel gran parte de la temporada. No muestra temor, lo hizo muy bien", finalizó.

