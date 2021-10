Simeone: "Este fue seguro nuestro partido más regular de la temporada"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostr贸 satisfecho por la victoria de este domingo por 3-0 ante el Betis en lo que fue el "partido m谩s regular" de su equipo durante la temporada y alab贸 el "esfuerzo colectivo" de los suyos.

"Creo que fue el partido m谩s regular, seguro. En todo momento se control贸 y se jug贸 a lo que quer铆amos, se trabaj贸 muy bien en equipo y se tuvo equilibrio. En el segundo tiempo no apareci贸 el segundo gol para encarrilarlo hasta el que se anotaron y creo que el resultado pudo ser m谩s amplio", subray贸 Simeone tras el encuentro.

El t茅cnico argentino hizo hincapi茅 principalmente en "el esfuerzo colectivo parejo" de los suyos. "Es entonces cuando el equilibrio aparece", remarc贸, al tiempo que aclar贸 el impacto de no haber recibido gol. "Siempre somos extremistas y dentro del extremismo de los cuatro goles que hemos recibido en los 煤ltimos partidos, tres fueron de penalti y uno de contragolpe, no hubo situaci贸n de habernos desorganizados", puntualiz贸.

"M谩s all谩 de estos dos partidos, el equipo ven铆a en una etapa en la que no pod铆amos encontrar lo de hoy, un esfuerzo colectivo enorme. Y a partir de ah铆 apareci贸 el equipo que queremos", a帽adi贸 el 'Cholo' que aunque cree que su equipo "siempre ha competido bien de la misma manera", reconoci贸 que lo positivo de contar con sus tres te贸ricos centrales titulares. "Su regularidad y continuidad les da m谩s conocimiento entre ellos", indic贸.

Adem谩s, el entrenador colchonero resalt贸 que ahora no puede contar con Llorente ni Lemar, sus dos interiores titulares de la pasada temporada y que les dieron "much铆simas cosas". "Entendemos que podemos compensarlo con dos delanteros y el esfuerzo colectivo. Para jugar como hoy s贸lo vale trabajar y trabajar y correr y correr, si no, es muy dif铆cil", advirti贸.

Por otro lado, asegur贸 que LaLiga les preocupa "continuamente" y que por ello no han pensado en la visita al Liverpool del mi茅rcoles. "Ten铆amos la necesidad de volver a ganar para seguir cerca de los aspirantes a competir por los mejores lugares. A partir de ma帽ana hay otra competici贸n que empezaremos a preparar", expres贸, admitiendo que "quiz谩" pueda recuperar a Kondogbia.

"Creo que mirando el partido nos encontramos con el Griezmann de siempre, trabajando, corriendo, asistiendo, llegando a situaciones de gol y teniendo posibilidades. Le necesitamos as铆 y ese es el camino que busc谩bamos cuando nos volvimos a encontrar con 茅l", replic贸 preguntado por el partido del franc茅s.

Sobre Rodrigo de Paul, detall贸 que lleg贸 al Atl茅tico "con mucha ilusi贸n y con muchas ganas de mostrar todo lo que tiene". "Entr贸 muy bien dentro del grupo y es importante para el equipo. Necesitamos que est茅 como hoy y no nos imaginamos otro De Paul que el que vimos hoy", manifest贸.

Finalmente, Simeone, que vio el partido desde la grada por estar sancionado, confes贸 que "estar afuera no es bueno". "Es negativo para el equipo y para m铆, pero hice lo que no deb铆a hacer que es pedir amarilla. El partido se ve mejor desde arriba y por suerte me toc贸 ver un gran equipo", sentenci贸.