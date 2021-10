Simeone: "Hemos visto al Joao Félix que necesitamos"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostr贸 satisfecho por el triunfo ante el FC Barcelona (2-0) en la octava jornada de Liga, y destac贸 la figura de Joao F茅lix, que hizo una excelente primera parte para ayudar a los suyos a lograr los dos tantos antes del descanso.

"Contar lo que espero de Joao F茅lix ya lo repet铆 un mont贸n de veces. En el descanso le dije que lo que necesitamos es lo que hizo en el primer tiempo. Eso es lo que necesitamos. Giro y correr, eso es muy dif铆cil de controlar. Hace da帽o con su primer control y para los rivales es muy complicado. Ya me gust贸 mucho en el partido anterior, particip贸 en un partido dif铆cil pero se mostr贸 como lo queremos", indic贸 Simeone.

"Hicimos un buen partido, jugamos en bloque ordenadamente e hicimos una transici贸n muy buena del ataque a defensa. Ellos tuvieron buena posesi贸n en el primer tiempo, buscando hacernos da帽o pero nos cerramos bien e impusimos el partido que quer铆amos hacer. Es una victoria muy importante", analiz贸 el 'Cholo' en la rueda de prensa.

"Cuando llegamos al estadio en el autob煤s y ve铆amos ya que la cantidad de gente hab铆a aumentado y no ve铆amos esto desde hace a帽o y medio, fue impresionante. Fue una emoci贸n tremenda ver este estadio lleno, es maravilloso. La gente cant贸 durante todo el partido y se hizo sentir y por suerte le pudimos devolver el juego y el trabajo con una gran victoria. El Barcelona siempre es el Barcelona y ganamos a un equipo muy importante", a帽adi贸 sin quitar m茅rito a su triunfo.

En este sentido, Simeone record贸 que el Bar莽a "ocasiones no ha generado". "En mi opini贸n, los dos tiempos fueron iguales, ellos tuvieron m谩s la pelota pero nosotros hicimos buenas transiciones. En el segundo tiempo no lo logramos de la misma manera. Hubo una buena jugada entre Su谩rez y Joao, y Griezmann y Correa pero no hubo continuidad en el juego en el segundo tiempo", afirm贸.

"Ellos tienen buenos futbolistas y siempre se asocian pero cubrimos el arco, el 谩rea y los centros. Eso lo hicimos muy bien, a煤n as铆 tenemos que seguir mejorando y el paso de esta noche nos pone contentos. El rival era diferente a otros d铆as, era un rival que propuso, con buena posesi贸n y tenencia de pelota. Nosotros, desde el orden, fuimos encontrando el espacio para poder aprovecharlo. Hoy s铆 pudimos hacerlo y otros d铆as no porque los equipos se encierran m谩s abajo y son m谩s complicados", a帽adi贸.

Por 煤ltimo, Simeone se felicit贸 por el gol de Lemar y record贸 que este fue su primer duelo contra el Bar莽a sin Leo Messi. "Me pone contento Lemar porque cuando los futbolistas trabajan, trabajan y trabajan luego le agregan lo que es diferente, los goles. Me pone muy contento por 茅l sinceramente".

"Primero nunca opino de lo que opinan mis colegas o los futbolistas, es una opini贸n de Piqu茅 y es respetable", dijo al ser preguntado si al Bar莽a le falta gol. "Es el primer partido que jugamos sin Messi. La posesi贸n no vari贸 tanto pero Messi es diferente y hoy no est谩", sentenci贸 Simeone.