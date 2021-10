Simeone: "Koeman ha demostrado mucha personalidad"

"No me imagino otro Barça que el del juego asociativo, la presión y el jugar todo el tiempo en campo rival"

MADRID, 1 Oct. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la calidad de la plantilla del FC Barcelona y la "mucha personalidad" de su entrenador, Ronald Koeman, la víspera de enfrentarse al conjunto azulgrana en el encuentro de la octava jornada de LaLiga Santander, que se disputa este sábado (21:00 horas) en el Wanda Metropolitano.

"Koeman estará en una situación incómoda y, del lado nuestro de los entrenadores, los que somos colegas lo respetamos como entrenador. Ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor como colega. ¿Equipo en transición? Estamos muy ocupados en nosotros como para estarlo de lo que pueda suceder a otro equipo", comentó en rueda de prensa.

Acerca del rival que cree que se encontrará en el Wanda, y tras la goleada (3-0) encajada en la Liga de Campeones contra el Benfica, el 'Cholo' Simeone cree que los azulgrana serán fieles a su ideario. "Nos imaginamos tantas cosas que no sabemos qué va a suceder. El Barcelona tiene un estilo de jugar ligado al juego asociativo, a la presión y a jugar todo el tiempo en el campo rival, y eso lo ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo", analizó.

En este sentido, Simeone subrayó que el Barcelona tiene una plantilla con "grandísimos futbolistas" a pesar de la marcha de Leo Messi al París Saint Germain. "Seguramente será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando crecer nosotros, y la tensión la centramos en eso", manifestó ajeno a la 'crisis' del rival.

Sobre la posición del francés Antoine Griezmann, dijo que lo importante es que "los jugadores estén preparados para jugar donde el equipo los necesita". "Antoine es un futbolista que nos va a ayudar donde lo pongamos. Con Joao Félix y Suárez me gustó. Son compatibles absolutamente, aunque tenemos variantes importantes con Correa, Lemar y Cunha. Lo más importante es que todos se sientan importantes y que valoren que la calidad de minutos siempre hace la 'diferencia'", comentó.

"a suárez lo veo como siempre, con hambre"

Por otro lado, restó importancia a la ausencia de Messi. "Me centro en el Atlético. No hemos jugado nunca sin que esté Messi. Veremos qué sucede. El Barça tiene una plantilla con Dest, Demebelé, Jordi Alba, Pedri, Ansu Fati, Busquets, De Jong, Memphis ... son grandísimos futbolistas", resaltó.

No entró a valorar si el Atlético es ahora un 'ferrari' ("Nunca manejé uno, ni tampoco me gustan los coches", dijo), aunque sí admitió que el entrenaddor tiene que "crecer siempre, no por la calidad o no de un equipo".

Al ex delantero azulgrana Luis Suárez lo ve "como siempre" pese a su ánimo de revancha por su salida del equipo de la Ciudad Condal. "Llegó con el mismo hambre e ilusión, con el mismo desafío de que está 'vigente' y lo intentamos acompañar para potenciar lo mejor que tiene, que es el gol", subrayó.