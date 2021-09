Simeone: "Lo mejor fue ver a cinco futbolistas entrar desde el banquillo y cambiar el partido"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "lo mejor" de la victoria de este domingo ante el RCD Espanyol (1-2) fue ver a los cinco futbolistas que entraron en la segunda parte "cambiar el partido", lo que demuestra la competencia y el nivel que existe en la plantilla, y ha restado importancia a los diez minutos de descuento, en los que lleg贸 el tanto del triunfo, afirmando que tampoco hab铆a visto nunca "tanto tiempo perdido en un partido".

"Lo mejor que sucedi贸 en el encuentro fue ver a cinco futbolistas que entraron desde el banco cambiar un partido. Tenemos un plantel competitivo y lo necesitamos si queremos ser un equipo. Tenemos muy buenos futbolistas, y lo que va a determinar si somos un gran equipo o no es lo que pas贸 en el segundo tiempo", se帽al贸 en rueda de prensa.

Entre ellos, el t茅cnico argentino destac贸 el estado de forma del franc茅s Thomas Lemar que est谩 "en un momento muy bueno". "Cuando se fue a la selecci贸n tuvo un problema digestivo, baj贸 tres o cuatro kilos en esa etapa. Cuando llegamos entren贸 y tuve ciertas dudas, por eso no lo puse desde el inicio, pensando en recuperarlo mejor de cara al mi茅rcoles. Le da al equipo todo lo que vieron en el segundo tiempo", manifest贸.

"Ojal谩 lo pueda repetir, porque es el jugador que fuimos a buscar cuando estaba en el M贸naco y el jugador que el equipo necesita: tiene din谩mica, verticalidad, profundidad, buen golpeo de derecha, de izquierda, trabaja... Es una pieza important铆sima que la temporada pasada creci贸 much铆simo aunque le falt贸 gol. Esperemos que esta temporada le acompa帽en los goles", prosigui贸.

Por otra parte, el 'Cholo' valor贸 el redebut de Antoine Griezmann. "Lo vi bastante bien el primer tiempo, dentro de un partido que no fue bastante bueno por nuestra parte, en el que no tuvimos el juego que el equipo necesitaba para tener m谩s velocidad", asegur贸.

Sobre el duelo, afirm贸 que el equipo fue de menos a m谩s. "El Espanyol jug贸 mucho mejor en el primer tiempo que nosotros, domin贸 a partir de los 15 minutos con un juego din谩mico, agresivo e intenso, sabiendo c贸mo intentar hacernos da帽o, y nos hizo da帽o. En el segundo tiempo cambiamos, buscamos otras alternativas, e hizo un segundo tiempo extraordinario", relat贸. "La pasada temporada jugamos mucho 4-3-3, son alternativas que tenemos. Si hoy hubi茅semos estado m谩s intensos y mejor con el bal贸n, hubiese crecido m谩s el juego. Ellos nos superaron, aprovecharon nuestra debilidad en el primer tiempo", continu贸.

Por 煤ltimo, Simeone habl贸 sobre los pol茅micos diez minutos de descuento y sobre la conversaci贸n que mantuvo con el t茅cnico local, Vicente Moreno, cuando el cuarto 谩rbitro mostr贸 la tablilla. "Me comentaba que si hab铆a visto alguna vez diez minutos en un alargue. Tampoco vi tanto tiempo perdido en un partido. Habr铆a que ver los episodios que hubo en el partido para verificar si el 谩rbitro se equivoc贸 o no. Hay que ver cu谩nto se par贸 a tomar agua, cu谩nto se par贸 por lesi贸n, por cambios... No es dif铆cil, hay que mirarlo", finaliz贸.

Europa Press