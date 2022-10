Simeone: "Lo único bueno que tenemos es que hay que ganar los dos partidos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó no aprovechar "uno de los mejores partidos de la temporada" en un empate (0-0) ante el Brujas que complica el camino a octavos de final en la Liga de Campeones, algo que no es nuevo de esta temporada, pero con la opción de "ganar" para avanzar.

"Tuvimos situaciones importantes, hicimos un partido de los mejores de esta temporada, por ritmo, por el rival. Hay muchas cosas buenas. El gol no llegó. La de Morata es la que se nos queda a todos y ni el mismo portero lo esperaba, pero los porteros están para parar", dijo el argentino en rueda de prensa.

El conjunto rojiblanco tuvo la victoria en su mano en el Metropolitano pero Mignolet las paró de todos los colores, incluida esa al madrileño, con la cara en los últimos instantes. El 'Cholo' metió todo su arsenal menos a un Joao Félix que mostró su enfado en el banquillo como hacía la temporada pasada.

"Hablo de fútbol. Veía que seguían teniendo fuerzas para salir a la contra. La ansiedad nos estaba llevando a querer ganar y atacar. Veía que la fortaleza en el centro del campo nos podía generar más seguridad. Para eso entró Witsel. Salió bien, para lo que buscábamos. Todo lo posterior, no he visto nada y no tengo nada que opinar", apuntó.

Simeone se mostró optimista con las opciones de estar en octavos y recordó que les viene costando superar la fase de grupos. "Soy optimista. Vi un equipo que me gusta ver, que presiona, que tiene intensidad. Las palabras son lindas, lo que importa es la realidad. Seguramente se complicó y estamos en un lugar donde lo único bueno es que tenemos un resultado, ganar los dos partidos", dijo.

"Se ve que no es solo esta temporada. Llevamos temporadas que nos está costando entrar en octavos de final. Después el equipo compite mejor en esos momentos de la temporada donde ya son duelos. Los números no mienten, nos está costando el camino a octavos", terminó.

Europa Press