Simeone: "Los partidos que vienen dictarán dónde estamos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que se encuentran en "una situación entusiasmante" en LaLiga Santander y que los próximos partidos "dictarán" dónde se encuentran, empezando por el duelo de este domingo ante el Cádiz, un equipo "muy complejo y muy peligroso" y ante el que deben ganar "la segunda pelota" si no quieren verse sorprendidos.

"La primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria y esta seguramente es más irregular, pero no podemos estar comparando continuamente. Hoy en LaLiga estamos en una situación entusiasmante, a mi gusto, y el deparar de los partidos que vienen dictará dónde estaremos", declaró en rueda de prensa. "Lo único que me ocupa es intentar mejorar el equipo, tener una inercia siempre positiva en LaLiga y no me salgo de eso", añadió.

El técnico argentino explicó que sus jugadores "están bien" y que en ningún momento faltó actitud en la derrota del pasado miércoles ante el AC Milan (0-1). "Actitud, absolutamente no. Yo percibo en los entrenamientos y en los partidos que nos preocupa ganar y competir. Después están los aciertos, los errores y las cosas que hay que corregir hacia adentro; lo hicimos hace diez años y no vamos a cambiar ahora", subrayó.

"Estamos en un lugar donde las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento importante del equipo o palabras bonitas del ambiente como tampoco cuando hay una crítica a una situación. Soy bastante equilibrado y trato de ir a buscar lo que me hace sentir identificado con lo que veo", prosiguió.

Por otra parte, sobre su rival de este domingo, el 'Cholo' explicó que es "un equipo complejo" y "con una forma de trabajar muy dura". "Se siente muy identificado con lo que hace y eso siempre es muy peligroso. Logran mantener la concentración durante todo el partido jugando de una manera defensivamente muy fuerte", indicó.

"Tiene jugadores muy rápidos, sobre todo con Lozano ofensivamente, y eso le generará tener posibilidades de jugar como ellos se sienten más cómodos y como se sintieron identificados toda la temporada pasada. Es un equipo duro, difícil, que se cierra bien. Si no ganas la segunda pelota, a partir de ella ellos juegan el partido que saben", concluyó.