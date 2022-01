Simeone: "Mando el mensaje que se lee a partir del equipo que sacamos"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, dej贸 claro que van a por todas en la Copa del Rey tras golear al Rayo Majadahonda en su estreno (0-5) y apostar por un equipo plagado de titulares, sin rotaciones ni posibles concesiones al rival.

"Me gust贸 la intensidad, la actitud del equipo, la forma en que empez贸 el partido, sinti茅ndose bien, y esto sirve para estar la pr贸xima ronda. Hay muchos equipos importantes que han pasado", record贸 Simeone en la rueda de prensa posterior al triunfo en el Wanda.

Preguntado por la ausencia de canteranos en el once, el 'Cholo' fue breve. "No tengo nada que opinar, siempre buscamos jugar cada partido como entendemos que sea la mejor manera para poder ganarlo. (Mando) el mensaje que se lee a partir del equipo que sacamos", a帽adi贸.

"Veo al equipo con muchas ganas de hacer las cosas bien y con fuerza para salir del momento de dificultad. Ahora hay que mantener la regularidad que es lo m谩s dif铆cil. Los sistemas los mejoran los futbolistas y los entrenadores tenemos que interpretar cu谩ndo volver a un sistema o cambiarlo", dijo el argentino.

"Hay que tener creatividad continuamente porque entre el coronavirus, las lesiones y alguna salida... Al final para eso estamos, para buscar soluciones y encontrar lo mejor para el equipo. Ya sea con De Paul, Herrera cuando regrese o Koke, sea quien sea para competir mejor", agreg贸 Simeone.

Preguntado si les hab铆a pedido a sus jugadores no hacer m谩s sangre al rival con el 0-5, Simeone dijo que no. "Les dec铆a a los jugadores que ya estaba terminado, Lodi estaba cargado, Kondogbia lo mismo, hab铆a un esfuerzo extra por jugar con diez y entend铆a que era un m茅todo no de no hacerle da帽o al Rayo, sino de no hacernos da帽o a nosotros mismos".

"A Gim茅nez y Llorente les dimos solo un tiempo porque ven铆an de lesi贸n y entend铆amos que era lo mejor hacerles descansar al final del primer tiempo", a帽adi贸 en relaci贸n a los dos cambios al descanso, adem谩s de elogiar la "extraordinaria, muy buena, excepcional" actuaci贸n de Joao F茅lix, que dej贸 "un mont贸n de cosas importantes para el bien del equipo".

Por 煤ltimo, Simeone confirm贸 que Griezmann se march贸 muy dolido tras echarse la mano al muslo despu茅s de marcar su gol. "Los m茅dicos informar谩n mejor de lo que le ha sucedido, es tremendamente importante para nosotros y es una pena que hoy se haya lesionado otra vez", indic贸.