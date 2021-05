Simeone: "No entiendo otra palabra que no sea no aflojar, ahora partido a partido más que nunca"

"Voy a preparar la 'final' contra el Valladolid con la misma pasión con la que llegué en 2011"

MADRID, 16 May. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dijo que no piensa más que en "no aflojar" y preparar la 'final' contra el Valladolid de la última jornada de LaLiga Santander para lograr el título liguero, tras el agónico triunfo (2-1) contra Osasuna este domingo en el Wanda Metropolitano.

"Es nuestra vida. Elegimos esta profesión para llegar a estos momentos. Después, esto es deporte y le toca ganar a unos y a otros, perder. Lo hacemos con toda la pasión, y ahora, a prepararnos de la mejor manera. No entiendo otra palabra que no sea no aflojar", manifestó en rueda de prensa.

Diego Simeone aseguró que se centró en el partido contra Osasuna al margen de lo que estuviera haciendo el Real Madrid en San Mamés. "Nos ocupaba resolver el partido nuestro. Hicimos un primer tiempo muy bueno, con varias ocasiones y controlamos el partido ante un rival que intentó encerrarse fuertemente. Tuvimos bastante teniendo poca contundencia en la fase final del juego", comentó.

Simeone subrayó que en el segundo tiempo se repitió el guion de la primera parte hasta que llegó el gol de Osasuna. "Los cambios nos terminaron de cerrar un partido que, en el momento en que atacamos con menos precisión, tuvimos más contundencia. Cuando paramos para tomar agua les dije que lo que teníamos que hacer era empatar porque eso nos iba a llevar a ganar el partido", explicó.

En ese tramo final, marcó Renan Lodi, en el 82, y apenas 6 minutos después el de la remontada de Luis Suárez, "de jugador de área". "Me quedo con el equipo, es lo que estamos haciendo esta temporada. No pienso negativamente en no ganar la Liga. Pienso en empezar la semana y buscar la mejor preparación para afrontar una 'final' que será en Valladolid, que necesita la victoria", recalcó.

El 'Cholo' confesó que mantenía la fe en Luis Suárez. "Sabía que era un momento que no le tocaba salir, que, con tanto juego cercano a la portería, algo podía aparecer. Y apareció una buena jugada por la derecha con una buena definición. Ahora, a seguir partido a partido más que nunca", resumió.

Ante la jornada final, Simeone aseguró no sentir vértigo. "La voy a preparar con la misma ilusión que cuando llegué en 2011 al equipo. Queremos ser un equipo aguerrido, contragolpeador, generar buenas respuestas a las pérdidas de pelota, y que el aficionado se sienta orgulloso del equipo que tenemos", señaló.

Europa Press