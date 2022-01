Simeone: "No es normal haber tenido tres recaídas, me preocupan"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que le "preocupan" las recaídas de lesión que está sufriendo el equipo, algo que "no es normal" y para lo que tratarán de encontrar "soluciones", y ha avisado del peligro de su rival de este domingo, el Villarreal, un rival "que compite siempre".

"Me preocupan, me ocupan e intentaremos encontrar soluciones. No es normal que las recaídas sean tres, y las que fueron", declaró en rueda de prensa sobre las recaídas de esta temporada de Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Marcos Llorente.

Por otra parte, el preparador argentino habl√≥ de sus posibilidades en el centro del campo. "Estamos tratando de ver c√≥mo se recupera Koke del COVID-19, como Joao y Herrera. Estamos contentos de tenerlos dentro del equipo porque se abre la posibilidad de alternativas para tener distintas caracter√≠sticas. Kondogbia lo viene haciendo muy bien en esa posici√≥n de mediocentro con Rodrigo. Ma√Īana decidiremos qui√©n arranca", indic√≥.

Tambi√©n valor√≥ las opciones para el lateral derecho tras la salida del ingl√©s Kieran Trippier. "Tenemos a Sime -Vrsaljko-, que lo puede hacer y lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado jugar; es su posici√≥n natural. La salida de Trippier nos abre la posibilidad de tener a Marcos -Llorente- como carrilero, como en la selecci√≥n espa√Īola con Luis Enrique. Un jugador no puede jugar en dos lugares al mismo tiempo, as√≠ que tratamos de elegir lo que compense y nos haga mejor como equipo", indic√≥.

Adem√°s, a pesar de haber apostado por la defensa de cuatro en los √ļltimos compromisos, el 'Cholo' confirm√≥ que no va a renunciar a su tradicional esquema con tres centrales. "Es pronto para apreciar algo. Se han mostrado cosas buenas en estos √ļltimos dos partidos. La presencia de Carrasco por la derecha nos genera amplitud y profundidad para aprovechar los delanteros que tenemos. Es el se acomoda a este funcionamiento, pero no dejo de lado el sistema anterior, que nos dio muchos √©xitos; salimos campeones y competimos muy bien", subray√≥.

Por √ļltimo, Simeone se deshizo en elogios hacia su rival de este domingo y su t√©cnico, Unai Emery. "Valoro al Villarreal como equipo, tiene un grand√≠simo entrenador. Su equipo, m√°s all√° de ganar o perder, compite siempre, juega bien, ataca y defiende bien, est√° organizado, sabe c√≥mo atacar y defender, te provoca errores y que salgas para que generes espacios... Me gusta much√≠simo c√≥mo juega el Villarreal", concluy√≥.