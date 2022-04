Simeone: "No me imagino otra cosa que un partido competido y apurado ante el Athletic"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que espera "un partido competido y apurado" en San Mamés ante el Athletic Club, un equipo de jugadores "orgullosos", "rápido, dinámico y con una muy buena presión", y ha afirmado que solo está "pensando" en ese encuentro y no en la clasificación para la Liga de Campeones.

"El Athletic tiene un juego ya conocido. Tiene un grand√≠simo entrenador y sus futbolistas son orgullosos, competir√°n como siempre compiten, sobre todo cuando juegan en su casa. Nos encontraremos un equipo r√°pido, din√°mico, con una muy buena presi√≥n, con juego posicional bien marcado por su juego, con centros desde los costados, con buena pelota parada... Ese es el equipo que nos encontraremos ma√Īana", declar√≥ en rueda de prensa.

Además, reconoció la dificultad de medirse con Marcelino García Toral, un técnico que ya ha puesto a los rojiblancos en apuros en otras ocasiones. "Marcelino es un entrenador muy bueno, y como entrenador muy bueno genera siempre que sus equipos trabajen bien y los partidos sean complejos de poder resolver. Siempre que nos hemos enfrentado estaba en grandes equipos, y los grandes equipos tienen muy buenos futbolistas; eso genera que los partidos sean apurados y apretados", manifestó.

"No me imagino otra cosa que un partido competido ma√Īana y esperamos llevarlo al lugar donde creemos que le podemos hacer da√Īo", dijo, sin querer responder a la pregunta de si ser√≠a un fracaso que su equipo no se clasificase para la pr√≥xima edici√≥n de la Liga de Campeones. "Estoy pensando en el partido del Athletic y lo √ļnico que me ocupa es ese pensamiento", subray√≥.

En otro orden de cosas, el preparador argentino reiteró su confianza en el delantero francés Antoine Griezmann a pesar de su sequía goleadora. "Es verdad que Antoine no está convirtiendo goles desde hace unos partidos. Su rendimiento es bueno, más allá de no tener esa contundencia a la que siempre nos tuvo acostumbrados y que le hace ser uno de los jugadores de la historia del Atlético de Madrid que más goles ha hecho", analizó.

"√Čl siempre trabaja, siempre busca tener un compromiso con el trabajo colectivo del equipo y no tengo duda de que saldr√° de esta situaci√≥n. Es Griezmann, es uno de los mejores jugadores del mundo y lo que necesita es volver al gol, que le dar√° confianza. A partir de ah√≠, nos encontraremos con el futbolista al que siempre nos tuvo acostumbrados en a√Īos anteriores", reiter√≥.

Sobre la 'zona Su√°rez' a la que se refiri√≥ el a√Īo pasado en referencia a los decisivos √ļltimos partidos de LaLiga Santander, el 'Cholo' no quiso considerar que ahora puedan entrar de nuevo en ella. "La temporada pasada... No creo que repetirla genere lo mismo. Luis har√° siempre goles: a la edad que juegue, con los amigos, en estos cinco partidos, en la selecci√≥n uruguaya... Tiene dentro el gol. Espero que si ma√Īana le toca empezar lo encuentre, y si le toca entrar en el final del partido pueda encontrarse con el gol, porque es lo que √©l siente, lo que √©l siente y de lo que √©l vive", apunt√≥.

Por √ļltimo, insisti√≥ en la importancia de Koke Resurrecci√≥n en el grupo. "No hace falta expresar lo que siento por Koke y lo que Koke ha dado siempre al equipo. La competencia interna crece, genera mejorar. Koke es un jugador comprometid√≠simo con el equipo, nuestro capit√°n, y seguramente ma√Īana lo har√° de la mejor manera si le toca empezar o entrar", concluy√≥.