Simeone: "No me voy contento cuando pierdo, pero el equipo está fuerte"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegur贸 que no puede estar contento cuando pierde tras caer ante el Liverpool (2-3), pero subray贸 la fortaleza de sus jugadores para replicar al buen inicio del conjunto ingl茅s.

"No me quiero quedar con la suerte o no suerte. Otro equipo se hubiera desmoronado con este comienzo y aqu铆 pas贸 todo lo contrario. El equipo respondi贸 muy bien, gan贸 duelos y atacamos al espacio para hacerles da帽o. Apareci贸 el 1-2 y el 2-2, pero luego tambi茅n la ocasi贸n de Joao, de Lemar y de Griezmann", analiz贸 el argentino en rueda de prensa.

"En el segundo tiempo tambi茅n tuvimos la ocasi贸n m谩s clara pero su portero vuelve a parar en dos ocasiones. Y lleg贸 la expulsi贸n, el penalti, el otro penal no cobra y ya est谩. Fue un partido lindo con protestas de cada lado. Los 谩rbitros nos favorecieron la semana pasada en Mil谩n y hoy -posiblemente- pas贸 lo contrario", sentenci贸.

"No me siento perjudicado por el 谩rbitro. Yo puedo protestar, enojarme en el campo pero de la misma manera que aciertan tambi茅n se equivocan. A nosotros nos pasa lo mismo. 驴El penal de Gim茅nez? Dijo que no era, pues no era. Y la roja dice que fue, no pasa nada m谩s all谩 de que -obviamente- nosotros reclam谩ramos lo que pod铆amos", dijo.

Sin embargo, Simeone se queda con la "gran respuesta del equipo" porque "cuando se qued贸 con uno menos" tambi茅n busc贸 la porter铆a contraria. "Estuvimos cerca del empate al final, yo siempre me quedo con las cosas buenas", agreg贸.

En relaci贸n al buen arranque del Liverpool, Simeone afirm贸 que fue m茅rito del rival m谩s que fallos de sus jugadores. "Nos quedamos vendidos en algunas acciones y no salimos r谩pido a la pelota. Si no igualas su intensidad puede pasar esto. Pero al final contestamos. Est谩 claro que no me voy contento porque no me voy contento cuando pierdo, pero el equipo est谩 fuerte. Eso s铆 me pone contento", manifest贸.

Por su parte, el 'Cholo' defendi贸 al VAR pese a que les haya perjudicado porque es una herramienta "buen铆sima". "Yo sigo pensando igual". Y por 煤ltimo habl贸 sobre Antoine Griezmann, que dijo que est谩 "jodido" tras su expulsi贸n. "Su partido se valora vi茅ndolo. En todo lo que hizo, lo bien que se entendi贸 con sus compa帽eros y c贸mo trabaj贸 el partido. Est谩 jodido por la expulsi贸n, por dejar a sus compa帽eros con uno menos", finaliz贸.

Por 煤ltimo, Simeone dijo que nunca saluda al rival al final del partido. "Lo que piensan los dem谩s no me importa. Al final el otro t茅cnico te saluda forzado y eso no me gusta. Trato de ir m谩s r谩pido por respeto a la situaci贸n salvo cuando me toca ganar", finaliz贸.