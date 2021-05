Simeone: "No veo los partidos de los rivales, no lo paso bien"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegur贸 que no ve los partidos de Real Madrid y Sevilla, que este domingo se enfrentan en Valdebebas, porque "no lo pasa bien" y destac贸 el trabajo de sus jugadores tras empatar con el FC Barcelona en el Camp Nou (0-0), un punto que les refuerza pero les impide seguir dependiendo de s铆 mismos.

"Estamos en un campeonato fant谩stico, hay cuatro equipos buscando el mejor final. Vinimos a Barcelona a hacer un partido con decisi贸n, seguridad y con un magn铆fico trabajo colectivo. El partido que nos imaginamos acab贸 sucediendo. El equipo trabaj贸 bien, no se precipit贸, no atacamos r谩pido y sostuvimos el juego con la pelota, con el contragolpe y la recuperaci贸n de la pelota", analiz贸 Simeone.

Adem谩s, el entrenador colchonero dijo que hicieron "un grand铆simo primer tiempo". "Luego en el segundo ya fue m谩s parejo. Ellos tuvieron alguna situaci贸n como el cabezazo (de Demb茅l茅) al final del partido y nosotros la de Carrasco, que gener贸 ese peligro de gol. Me quedo con el trabajo de mi equipo, seguiremos partido a partido en esta l铆nea, no podemos alejarnos ni locos de esta situaci贸n que vivimos. Ahora tenemos que preparar el partido de la Real y esto ser谩 as铆 hasta el final", dijo.

Preguntado por sus competidores, el 'Cholo' dijo que no suele ver los partidos. "No estoy viendo los partidos de los rivales, no lo paso bien. Tampoco va a cambiar mucho si lo veo, estaremos con la familia cenando y pensando ya en preparar ese partido con la Real Sociedad m谩s all谩 del resultado de este domingo que est谩 en juego", espet贸.

Tras el 0-0 en la Ciudad Condal, el t茅cnico argentino dijo que "no valora tantas cosas" al ser cuestionado si sale reforzado. "Nosotros hicimos un buen partido, el Bar莽a busc贸 encontrar los caminos que entend铆a que podr铆a hacernos da帽o. Es un grand铆simo equipo de toda la vida, con muchos j贸venes y un gran trabajo de Koeman", destac贸.

"Han encontrado ese recambio que siempre cuesta y compiten muy bien. Gan贸 la Copa, tiene posibilidades de la Liga; el Madrid lo har谩 como lo ha hecho toda la vida, y el Sevilla tiene la ilusi贸n de sumarse. Partido a partido porque no hay mucho m谩s", reconoci贸.

"Nosotros tenemos un camino que viene marcado desde 2011, es el partido a partido, jugando cada partido como si fuese una final todos los d铆as. Unos d铆as jugaremos mejor y otros peor, pero esa es la b煤squeda. El 煤nico 茅xito m谩s importante que podemos lograr es ser competitivos y con esto me ilusionaba el d铆a de mi conferencia en la presentaci贸n como entrenador del Atl茅tico", desvel贸.

En otras cuestiones, Simeone no quiso pronunciarse sobre su futuro. "Conoci茅ndomes es una pregunta inadecuada porque es demasiado a futuro y yo pienso en el partido a partido", adem谩s de repasar que no han perdido ninguno de los cuatro 煤ltimos partidos ante el Bar莽a. "Estamos mejorando, son muchos a帽os y cada vez que venga a este lugar vendr茅 con la ilusi贸n de ganar. Siempre habr谩 una primera vez", indic贸.

