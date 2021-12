Simeone: "No voy a salir de la línea en la que creo"

"Confío en los míos, si tengo algo es paciencia"

"Suárez volverá a ser letal como lo fue la temporada pasada"

MADRID, 21 Dic. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió la filosofía de juego que ha aplicado en los diez años que lleva en el banquillo colchonero y afirmó que no va a "salirse de la línea" en la que cree, así como expresó la víspera de enfrentarse al Granada su confianza en la plantilla y en el delantero Luis Suárez que "volverá a ser letal".

"Siempre uno tiene sus líneas. Siempre busco cómo mejorarme y no tengo ninguna duda de que este camino me hará mejor entrenador. ¿De qué me agarro? Ya me conocen desde hace muchos años, saben por dónde voy porque son muchos años viéndome trabajar y que no voy a salir de la línea en la que creo", comentó en rueda de prensa.

La mala racha de resultados de las últimas jornadas, tras las derrotas consecutivas contra el Mallorca, Real Madrid y Sevilla, no alarma a 'El Cholo'. "No son lo que quisiéramos, pero hemos ganado muchos partidos que no merecimos. El fútbol te da y te quita. Ahora tenemos que centrarnos en lo que hay, que es el partido contra el Granada, un equipo con mucha intensidad, y confianza en los míos. Están trabajando bien, han hecho buenos partidos pese a que resultados no lo indican. Si tengo algo es paciencia", dijo.

Las críticas son, según él, "lógicas" porque entrena un club "donde si gana está todo bien, y si no, no". "Es bueno poder repetir muchos pasajes del segundo tiempo (contra el Sevilla). Jugamos de una forma dinámica y con energía, con posibilidades de gol. El equipo defendió bien. Tenemos que mejorar la tensión y eso nos está pasando factura", resumió.

A Luis Suárez le falta, apuntó, que el equipo "juegue asociado y presente más situaciones en el área, que es donde mejor convive y es letal". "Y volverá a serlo como lo fue la temporada pasada", auguró acerca de la efectividad del ariete uruguayo.

Por otro lado, deseó que el centrocampista portugués Joao Félix sea un "jugador determinante" y "regular en el juego" como lo ha sido en muchos minutos de los partidos contra el Sevilla y Real Madrid. "Que sea diferente cuando conduce y ataca, que nos permita ser un equipo mucho más vertical cuando logra girar y atacar. No ha tenido continuidad por muchas lesiones, pero todos esperamos lo mejor de él. Y viendo las dos últimas actuaciones está camino de encontrarla", prevé.

Por último, Simeone dio la clave para volver a la senda del triunfo este miércoles en Granada. "Es seguir la línea que venimos haciendo en grandes pasajes de los últimos tres partidos: subir la tensión que nos permita jugar con equilibrio y contundencia", subrayó.