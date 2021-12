Simeone: "Nos toca perder partidos que merecemos ganar"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, lament贸 la derrota encajada frente al Granada (2-1) en un partido aplazado de la novena jornada y asegur贸 que ahora les "toca perder partidos" que "merecen" ganar, adem谩s de no reprochar nada a sus jugadores.

"Venimos haciendo buenos partidos, pero desgraciadamente los resultados no son los que el equipo quiere. No puedo decir nada a mis jugadores, hicieron un mont贸n de cosas buenas. Hubo muchas situaciones de gol e incluso el anulado, m谩s all谩 del 谩rbitro y del VAR, y ellos no creo que hayan hecho dos o tres tiros. Est谩 claro que hay desatenci贸n y eso nos hace pagar con derrotas partidos que nos merecemos", indic贸 el argentino en rueda de prensa.

"Hicimos muy buen partido, pero la desconcentraci贸n y los peque帽os detalles --que hacen grandes cosas-- nos est谩n costando muy caro. En estos momentos no estamos encontrando las victorias que pudimos haber merecido en alguno de estos partidos. Muchas veces ganamos partidos que no merecimos y ahora nos toca perder partidos que merecemos ganar", a帽adi贸.

En este sentido, el 'Cholo' tiene claro que deben "buscar corregir situaciones" y recuperar lesionados. "Sobre todo los centrales, que tenemos mucha necesidad y a partir de ah铆 tenemos que ir con tranquilidad e ir despacio. El equipo tiene muchas cosas buenas, con equilibrio saldremos adelante", incidi贸 Simeone.

Por 煤ltimo, el t茅cnico colchonero tambi茅n a帽adi贸 m茅ritos al Granada, que ha propiciado la cuarta derrota consecutiva del vigente campe贸n de Liga. "El primer gol es un golazo de media distancia y luego aprovecharon la desatenci贸n nuestra en un contragolpe. Es absolutamente merecedor del triunfo el Granada", finaliz贸.