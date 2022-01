Simeone: "Ojalá podamos encontrarnos con esa portería a cero que muchos años nos han criticado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó un nuevo traspiés este miércoles, que les costó la eliminación (2-0) en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad, y volvió a mostrarse positivo con aprovechar una temporada en la que tienen "oportunidades" en Liga y Champions.

"El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza y tranquilidad. El partido fue duro, arrancó muy bien la Real, después nosotros tuvimos la ocasión de Carrasco que pudo haber sido gol", dijo en rueda de prensa.

"Ellos hicieron el primer gol y en la reanudación esa jugada nos sacó un poco de la inercia que queríamos. Tuvimos el mano a mano de Cunha, pero estamos en una etapa donde como muchos dicen la dinámica no es buena, pero está para cambiarse y pensar en positivo. Creo en mis jugadores y buscaremos la manera para enderezar esta situación", añadió, confiado en salir del bache.

Al 'Cholo' le tocó una vez más reconocer los errores en defensa de su equipo y recordó que la solidez atrás tiene que ser la clave del éxito. "El fútbol es contundencia y cuanto menos errores cometas más cerca estás de ganar. Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro arco que muchos años nos han criticado y evidentemente hoy cada día tiene más peso y que a partir de esa estabilidad defensiva todo lo otro es mejor", dijo.

"Es un problema del fútbol, todos los años no son iguales, la temporada pasada magnífica, hace cinco meses, y esta temporada está siendo hasta hoy muy difícil. Las oportunidades están, porque tenemos la Liga y la Champions, y quieto no me voy a quedar", añadió.

Además, Simeone fue preguntado por el ataque al autobús del Atlético por parte de muchos aficionados locales a su llegada al Reale Arena. "Ya lo vieron, todo un camino con los aficionados de la Real, no había protección de repente. Le dije a Imanol que ellos no tienen nada que ver pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó", terminó.