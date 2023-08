El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este domingo que "el mayor peligro no es el mercado europeo", aludiendo así al poderío de los clubes de Arabia Saudí para fichar a grandes futbolistas con LaLiga EA Sports ya empezada, y en cuya jornada 3 los colchoneros visitarán este lunes (21.30 horas) al Rayo Vallecano.

"Venimos hablando con Andrea [Berta] y Miguel [Gil Marín] sobre todo, bastante en este último tiempo, de lo que puede pasar y no. Le he dicho lo que creo que deberíamos hacer. Y en consecuencia el club generará lo que tenga que suceder. Está claro que lo de Arabia se alarga dos semanas más. Creo que el mayor peligro no es el mercado europeo, sino que el problema seguirá siendo la gente que venga con dinero y dentro de dos semanas posiblemente te saque algún jugador", dijo el 'Cholo' Simeone.

En una rueda de prensa previa al encuentro en Vallecas, el técnico argentino opinó sobre el comportamiento de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Ha hablado muchísima gente y, bueno, sumarme a lo que piensa el 80-90% de la sociedad. Comportamiento incorrecto para un presidente de una federación, por la imagen sobre todo hacia afuera", valoró al respecto.

"Y una pena que todo lo bueno que hicieron las chicas en el Mundial, que fue verdaderamente emocionante, quedó en el olvido. Nos hemos pasado toda esta semana hablando de este tema y hemos dejado de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial las chicas", reiteró Simeone sobre el título mundialista conquistado por la selección española.

Por otra parte, el 'Cholo' analizó la actualidad de su plantilla, con los focos sobre el canterano Pablo Barrios. "Con Pablo hace cuatro o cinco meses por lo menos, en una charla que tuve con él, le dije: 'No me vas a creer lo que te digo, pero te veo como mediocentro del equipo, te veo en esa posición'", relató el entrenador colchonero.

"Y me dice: 'Sí, yo jugaba bastante cuando era más jovencito en esa posición'. Y le digo: 'Obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero tenés todas las condiciones para poder jugar en ese en ese lugar'. Así que la verdad que con Koke y Barrios en esa posición, más Axel [Witsel], el lugar está cubierto. Después está claro de que, si saliese algún mediocampista, pues otro mediocampista tendrá que venir", advirtió.

"Hicimos una pretemporada complicada a nivel de trabajo físico, pero sí competimos bien en los partidos amistosos que tuvimos que jugar. Empezamos bien el primer partido de Liga; el segundo partido en el primer tiempo fue malo, y el segundo tiempo fue mejor. Y en consecuencia de eso nos encontraron mañana con un rival que me gusta, que juega bien, que ataca, que es valiente, que presiona en campo rival, que juega con mucha velocidad, que quiere finalizar jugada en cuanto puede con mucha gente dentro del área", enumeró acerca del Rayo Vallecano.

"Y ante eso necesitaremos tener un paso diferente al que tuvimos el primer tiempo en Sevilla y acercarnos a lo del segundo tiempo, que obviamente es más de lo que nosotros deberíamos conseguir para tener esta regularidad, que es lo más complicado de conseguir en el juego", explicó.

Así, el 'Cholo' subrayó que en la jornada 2 habían jugado "contra un gran rival que es el Betis y que siempre en su casa tiene su fortaleza". "Pero es verdad que el primer tiempo fue malo y el segundo tiempo fue mejor, como decía anteriormente. Nosotros necesitamos jugar con un ritmo alto. Y a partir de ese ritmo de juego alto, el talento, la jerarquía y la capacidad que tienen los futbolistas nos van a llevar a encontrar lo que queremos", recalcó.

Por último, de cara a su compromiso en Vallecas, Simeone fue tajante. "Nos vamos a encontrar con un rival que, sobre todo en la primera parte del partido, empujará con un gran ritmo. Así que está claro que mañana la intensidad y la velocidad en el juego tendrán que estar presentes", concluyó el técnico rojiblanco en su conferencia de prensa.