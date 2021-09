Simeone, pese al triunfo: "No estamos como queremos estar"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue muy cr铆tico con su equipo pese al triunfo ante el Getafe (1-2) -con remontada incluida- en la sexta jornada de la Liga Santander y asegur贸 que no est谩n como les gustar铆a, adem谩s de explicar las dificultades para conseguir continuidad en sus futbolistas en este inicio de temporada.

"Estamos en el arranque de la temporada, hay un mont贸n de situaciones en las que necesitamos crecer. No hay excusas pero hoy nos han generado problemas y no estamos como queremos estar", manifest贸 Simeone en la rueda de prensa posterior al triunfo gracias a un doblete de Luis Su谩rez.

"Arranc贸 el partido ante un rival que sab铆amos que ser铆a complicado por sus cinco derrotas consecutivas. Es peligroso ese espacio porque sabes que no va a perder siempre, pero a partir de los primeros minutos tuvimos falta de intensidad, velocidad, de dinamismo ofensivo, de circulaci贸n para lastimar al rival y al final se lleg贸 a un partido plano", analiz贸 el argentino.

"Apareci贸 el gol de ellos, nos lastim贸, pero nos hizo ver la realidad. Charlamos en el entretiempo y salimos de otra manera. Ya con uno m谩s tuvimos m谩s opciones y seguimos manejando eso. Era otra historia m谩s all谩 de no concretar. Ahora esperamos la mejor manera de que nuestros futbolistas crezcan", a帽adi贸 el 'Cholo', que dijo que "no ganan antes" porque "el partido dura 90 minutos".

En este sentido, Simeone afirm贸 que -pese al triunfo ante Espanyol y Getafe- ambas con remontada, se queda con otras actuaciones este curso. "Me gust贸 el partido ante el Athletic pese a la cr铆tica, me gust贸 el del Oporto, con intensidad, y sin embargo, el del Espanyol y el de hoy no la tuvimos en el primer tiempo. Ahora depende de nosotros mejorarla", apunt贸.

Adem谩s, Simeone dijo que esto est谩 relacionado con la falta de continuidad y para ello puso de ejemplo a los delanteros. "Cunha ha llegado hace poco, jug贸 los Juegos Ol铆mpicos, y no ha tenido preparaci贸n. Correa lleg贸 a finales, antes de empezar LaLiga, y enseguida empezamos a jugar con 茅l. No tiene continuidad. Su谩rez igual porque tuvo que limpiarse la zona de la pierna y ahora est谩 volviendo poco a poco y Griezmann est谩 de regreso tan querido por 茅l y est谩 en esa situaci贸n de volver a ser el que fue", explic贸.

"Y sobre Joao F茅lix no juega un partido de titular desde hace tres o cuatro meses. Se ha recuperado del tobillo pero no es su mejor preparaci贸n. Para poder competir tenemos que tener continuidad y esperarlos. Hoy cualquiera hubiera cambiado a Su谩rez... luego hizo dos goles", a帽adi贸 al respecto.

Sobre Griezmann dijo que es "normal" su periodo de adaptaci贸n. "Estaba con much铆simo entusiasmo por volver a nuestro equipo y ahora est谩 en ese proceso de adaptarse a este nuevo Atl茅tico porque no es aquel equipo en el que 茅l estuvo. Ahora hemos variado, somos capaces de jugar con muchos sistemas y en ese camino estamos. No s贸lo 茅l, todos", apunt贸.

Por 煤ltimo, preguntado por la roja directa a Ale帽谩, el 'Cholo' no tiene claro que haya sido una ventaja definitiva. "El a帽o pasado nos quedamos con uno m谩s y no pudimos darle la vuelta. Hoy por suerte, s铆. No s茅 qu茅 decir porque con 0-0 no ganamos hace un a帽o. Hoy el equipo s铆 busc贸 el triunfo y entendi贸 la forma de interpretar ese hombre de m谩s. Vrsaljko entr贸 para lo que pas贸", finaliz贸 tras alabar el centro del croata, asistencia del definitivo 1-2.