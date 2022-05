Simeone: "Podía haber hecho más de lo que hice esta temporada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "no" está "contento" con la "irregular" temporada del equipo, y cree que pudo "haber hecho más" de lo que hizo, aunque se muestra satisfecho de que "a pesar de las dificultades" hayan conseguido atar el objetivo de la Liga de Campeones.

"No me voy contento. Después de haber ganado LaLiga la temporada pasada, siempre tuve la ilusión de poder repetir. Es un buen mensaje que da la vida: hay que aprender continuamente. El 4-4-2 y el 5-3-2 produjeron en mí una situación de mareo entre los dos. Yo podía haber hecho más de lo que hice", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

En este sentido, el preparador argentino considera que han completado una campaña "irregular". "Fue una temporada irregular, una temporada no acostumbrada a nosotros de recibir tantos goles, perdimos muchos partidos. Lo que nos reforzó mucho más es que aun así, con todas las dificultades que hemos pasado, hemos podido llegar a la 'Champions' dos partidos antes de terminar LaLiga", expresó.

Sin embargo, cree que mejoraron desde que encontraron un nuevo foco. "Desde que pudimos encontrar ese objetivo de 'la Liga de 14 partidos' hicimos un recorrido bastante parecido al que solemos hacer normalmente. Eso fue gracias al trabajo mental que tuvo el equipo. En la 'Champions', más allá de no haber ganado ningún partido en casa, la competimos muy bien, fue una de las mejores en las que hemos competidos. Me quedo con que fue una temporada difícil, compleja, irregular, con mucha autocrítica, pero también con un montón de seguridades", subrayó.

Además, desgranó todo lo ocurrido en este curso. "Sufrimos la ausencia de Trippier desde que llegó, por el hombro, luego su salida, no pudimos resolver ese espacio como me hubiese gustado. Retrasamos a Marcos a un lugar en el que no siente tan cómodo, donde no puede mostrar todo el potencial que mostró la temporada pasada. Soy el responsable de eso", afirmó.

"Llegó Wass y no pudo engancharse porque se lesionó... Hemos sufrido muchísimo con los centrales, han tenido muchas lesiones y recaídas. Parece una excusa, pero son realidades. No pude resolver de la mejor manera todo esto. Pudimos mantener un poco más la estabilidad en Savic y en Giménez y en estos últimos diez partidos los números empezaron a cambiar; hicimos más goles, el equipo empezó a defender más fuerte y empezó a tener una regularidad que nos caracteriza en el campeonato español", añadió.

También explicó que la "autocrítica" que se hace el equipo "es más dura" que la que realizan los periodistas. "Queremos ganar, el objetivo del club es estar en 'Champions' y el nuestro, salir campeón. Son muchos años en el club, sabéis cómo vivo, no voy a variar el partido a partido. Hay que centrar la energía en lo cercano, y estando todos juntos, es todo más fácil", aseveró.

Sobre la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas en el mercado de fichajes, el preparador rojiblanco no ocultó que buscarán reforzar algunas posiciones. "Tenemos un plantel importante, en cada uno de los lugares tenemos jugadores que pueden generar lo que queremos. No necesitamos muchos futbolistas para la temporada que viene, sí necesitamos algunos que puedan venir a reforzar algún lugar que necesita energía nueva", indicó.

Por último, Simeone habló de las claves para afrontar el partido de este domingo ante los donostiarras. "Debemos llevar el partido a donde nosotros creemos que les podemos hacer daño. Nos encontraremos con un equipo que juega muy bien, que tiene una estructura con mucha regularidad", manifestó.

"Es un equipo que viene creciendo año tras año, como el Betis, el Sevilla, el Villarreal o el Athletic, equipos que se vienen acercando cada vez más a nosotros. Será un buen partido. Queremos cerrar una temporada irregular de la mejor manera", finalizó.