"¿Joao Félix? Soy muy respetuoso con los futbolistas de otros equipos"

MADRID, 16 Mar. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que el FC Barcelona, al que se enfrentarán este domingo en el Cívitas Metropolitano, les ha hecho "daño" en los últimos partidos y que buscarán "lastimarlo", y ha recalcado que a pesar de la euforia por el pase a cuartos de la Liga de Campeones, LaLiga les "exige estar muy atentos".

"LaLiga nos exige estar muy atentos. El campeonato va a ser complicado de aquí hasta el final, porque el Athletic está muy bien y la Real Sociedad sigue mejorando después de quedarse en un solo campeonato. Nos tenemos que centrar en el partido de mañana, en un equipo que juega muy bien; lo conocemos muy bien porque nos ha hecho daño en los últimos partidos. Esperamos llevar el partido a donde nosotros podamos lastimarlo", declaró en rueda de prensa.

Además, tiene "claro" que "no va a ser el mismo partido" que el de la primera vuelta en Montjuïc. "Ellos tienen menos desgaste, un día antes y sin prórroga. Va a haber un esfuerzo grande que tendremos que hacer para equilibrar la intensidad en el juego y generar como hicimos el otro día. Seguimos en esta línea, la de seguir ganando más duelos", señaló.

Sobre la presencia o no del francés Antoine Griezmann en el encuentro, el técnico argentino no quiso adelantar nada. "Mañana al mediodía me juntaré con él, le preguntaré cómo se siente, y a partir de cómo se sienta decidiremos lo que sea mejor para el equipo y para él", manifestó.

También alabó el trabajo de Memphis, no solo como revulsivo. "Yo creo que en algún partido, cuando entró desde el inicio, también lo hizo muy bien. Es un gran futbolista, lo necesitamos. Está teniendo continuidad; las lesiones le habían alejado de tener esta continuidad. Necesitamos lo que hizo el otro día cuando entró: entrar fuerte, agresivo, intenso, con todo ese fútbol que tiene en su juego y esa mentalidad ganadora que transmite", subrayó.

En otro orden de cosas, habló de la lesión de Mario Hermoso y de la posibilidad de que Reinildo ocupe su lugar. "Mario ha sufrido una lesión en el último partido y Reinildo está preparado; viene entrenando bien, con mucha ilusión, y es un chico que siempre ha dado todo por el equipo cuando le ha tocado jugar. No esperamos otra cosa si le toca la oportunidad de hacerlo", indicó.

También habló de las declaraciones de Saúl Ñíguez asegurando que lo estaba pasando mal. "Fue una expresión que necesitó transmitir por las redes para que la gente sepa lo que le está pasando. Nosotros confiamos en él, hemos hecho que juegue de titular un montón de veces. Ha entrado, siendo importante y confiamos en el futbolista", manifestó.

Sin embargo, no opinó de la situación del ahora barcelonista João Félix. "Soy muy respetuoso con los futbolistas que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno y esta no será la excepción. Pensamos en cómo se van a recuperar los nuestros del grandísimo esfuerzo que hicieron el otro día, del partidazo que hicieron. Jugaron un partido hermoso que quedará para el recuerdo, y a partir de ese esfuerzo que se hizo como equipo ojalá mañana lo podamos mantener y hacer un gran partido", afirmó.

En otro orden de cosas, destacó el nivel que tienen en el banquillo. "Lo hemos hecho siempre, somos uno de los equipos en los que mejor entran los futbolistas en LaLiga. Cada vez que esto sucede, el equipo saca partido. Confiamos en el grupo, para competir como estamos compitiendo en las tres competiciones, hasta el partido de semifinales contra el Athletic, necesitamos de todos. Ellos lo saben y ojalá que cuando vuelva a suceder el domingo se vuelvan a dar estas situaciones", expresó.

Por último, el 'Cholo' valoró el sorteo de cuartos de final de la 'Champions', que les emparejó con el Borussia Dortmund. "Nos toca un equipo duro, los equipos alemanes siempre han sido fuertes. Conocemos muy bien el ambiente que nos va a esperar en el partido de vuelta, necesitamos hacer un buen partido en la ida. Es un rival duro, difícil, que la temporada pasada estuvo peleando la liga muy bien. Este año está más o menos como nosotros en la tabla. Los equipos alemanes han sido históricamente muy duros y no esperamos otra cosa", finalizó.