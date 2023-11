El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "el crecimiento del club" es "más importante que una Liga o una Copa" y que será "recordado siempre", después de renovar hasta 2027 como técnico rojiblanco, y ha advertido de que el Villarreal ofrecerá este domingo un partido "complejo" a pesar de la crisis de resultados que ha precipitado la destitución de Pacheta.

"(Me siento orgulloso de) Cosas más importantes que una Liga o una Copa: el crecimiento del club. Me centro absolutamente en que el crecimiento del club en estos 12 años ha sido increíble, y ese es un paso que será recordado siempre", declaró en rueda de prensa.

Tampoco rehusó a responder a la pregunta de a qué se refería cuando en una charla con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, le decía que quería "más". "'Más' se refiere a seguir enfocados en los objetivos que tenemos siempre, que son el partido a partido. Siguiendo esa línea, vamos a tener más cosas positivas en cuanto a lo que le sucede el club y lo que le sucede al equipo", subrayó.

En otro orden de cosas, no se atrevió a determinar el momento en el que regresará el defensa mozambiqueño Reinildo Mandava. "Sabemos que esa lesión, que yo también sufrí de futbolista, siempre tiene un tiempo para poder incorporarte al equipo. Está dentro del grupo, está trabajando y empieza a hacer posesiones, situaciones de juego, y esperemos que el tiempo y el ojo nos marquen que está para poder ayudarnos y que sea lo menor posible", indicó.

Por otra parte, afirmó que "puede ser" que Antoine Griezmann sea el futbolista más completo que ha tenido. "Se me vienen mil jugadores a la cabeza, tendría que tener más tiempo para analizar. Es un jugador muy completo en lo defensivo y en lo ofensivo. Estoy feliz por todo lo que le sucede, se lo ha ganado y ha trabajado para ello", manifestó.

También afirmó que ve "juntos" en el campo a Samu Lino y Roro Riquelme. "En cualquier sistema que pueda proponer tienen características para poder jugar juntos. Están compitiendo muy bien entre ellos, y se nos pasa por la cabeza el pensamiento de esto. ¿Quién puede jugar más de interno? Riquelme lo hizo en el inicio de la temporada pasada en algunos partidos; Lino tiene características para poder hacerlo, porque es más asociativo. Lo importante es que el equipo esté siempre equilibrado", explicó.

Respecto al Villarreal, el técnico argentino cree que les planteará "un partido complejo" a pesar de la marcha de Pacheta. "Acaba de salir su entrenador y no sabremos cómo puede empezar el partido. Me imagino muchas cosas que el equipo ha tenido y no va a cambiar. Tenemos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", subrayó.

"Pienso en las características de Baena, de Yeremy Pino, de Moreno, de Sortloth, de Parejo, de Capoue, de Comesaña... de la gente que tienen para poder jugar. Son todos buenos nombres, buenos futbolistas, y tendrán ganas de revertir la situación que están atravesando. Nosotros siempre miramos los futbolistas, y a partir de eso nos imaginamos nuestro partido. Me imagino que seguirán en la línea de un 4-4-2, por características históricas del club, y a partir de ahí nos imaginamos este partido", concluyó.