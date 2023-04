Simeone: "El portero del Almería tuvo una tarde extraordinaria y los palos no nos ayudaron tampoco"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha elogiado este domingo a Fernando Martínez, portero de la UD Almería, por su "tarde extraordinaria" pese a la derrota de su equipo en el Cívitas Metropolitano (2-1), en un partido correspondiente a la 29ª jornada y que ha significado la sexta victoria consecutiva de los colchoneros en LaLiga Santander.

"Partido muy, muy bueno del equipo. Hasta el minuto 80, fue un partido donde generamos situaciones de gol. El portero del Almería tuvo una tarde extraordinaria y los palos no nos ayudaron tampoco. Pero me quedo con los 80 minutos que hizo el equipo, que fueron muy buenos en un partido donde ese 2-1 tan corto genera ese vértigo en el final del partido, y que cualquier situación te puede hacer perder dos puntos. Era importante para nosotros", dijo Simeone tras el encuentro ante los micrófonos de Movistar Plus.

El 'Cholo' Simeone también analizó la polémica revisión del penalti no señalado al defensa colchonero Josema Giménez, debido a un fuera de juego previo del delantero rival Luis Suárez. "Hoy nos tocó del lado nuestro. Pero siempre pienso que el VAR es justo. Porque, si hoy no hubiera sido justo...", reflexionó el técnico del Atlético.

"El juez de línea de la derecha, en el ataque del Atlético, cobró el 'offside' de Llorente que no fue, cobró el 'offside' de Griezmann que no fue, no cobró el 'offside' de la última jugada que pedían penal... ¡y menos mal que está el VAR! Porque nos ayuda a todos a que sea más justo y que, en esas jugadas finas que a veces se pueden escapar para los jueces de línea, no sea determinante en un partido", añadió al respecto.

Además, Simeone indicó que lo que hace Griezmann "parece fácil pero no lo es". "Tuvo un gran partido. Creo que el equipo jugó un partido muy completo. Buen ritmo de juego, buenas situaciones de gol, Carrasco en un estado extraordinario en el uno contra uno, Llorente y Molina por la derecha atacando muy bien, Rodrigo [De Paul] y Koke manejando el partido, Ángel [Correa] buscando esas situaciones que no pudo resolver en los últimos metros...", enumeró el 'Cholo'.

"Y la verdad es que me quedo con una sensación muy buena y son tres puntos muy importantes", subrayó el entrenador argentino. "Nosotros necesitamos seguir pensando en el partido a partido. Tenemos una semana ahora para preparar el partido de Barcelona, donde es el mejor de la Liga sin ninguna duda", concluyó Simeone, pensando ya en el siguiente compromiso de sus pupilos ante el Barça.

Europa Press