"El ambiente de Arabia fue similar al que nos vamos a encontrar en el Bernabéu"

MADRID, 3 Feb. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no cree que el Real Madrid, al que se enfrentan esta jornada en el derbi madrileño, tenga "ninguna presión" este domingo en el Santiago Bernabéu, un estadio en el que vivirán "un ambiente similar" al que se encontraron en las semifinales de la Supercopa de España en Riad.

"No creo que tengan ninguna presión, seguramente la motivación subirá, porque es un rival que les ha ganado. No creo que los futbolistas del Madrid piensen tantas cosas, necesitan ganar; saben que desde que pisan ese lugar lo único que vale es ganar. Trabajan en consecuencia y muchas veces lo logran", declaró en rueda de prensa.

Aun así, cree que el duelo no será decisivo para el campeonato. "A falta de tantas jornadas, no está bien pensar de esa manera. Debemos pensar simplemente que es un partido importante contra un equipo que va primero en LaLiga española, que es muy fuerte en su casa, que está arropado por su ambiente y por su gente, y para llegar a ese partido tenemos que estar muy bien", manifestó.

"Hay que jugar un partido como los que siempre hemos jugado contra el Madrid. Es uno de los mejores rivales, no pierde nunca, o pierde muy poco. Tiene una muy buena gestión del vestuario por parte de su entrenador, sus futbolistas tienen una calidad enorme y mañana pedirá llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", continuó.

Sin embargo, el técnico argentino no quiso asegurar si el conjunto rojiblanco se encuentra en el mejor momento de la temporada. "No sé porque no sabemos qué va a pasar más adelante. El equipo está respondiendo muy bien en estos últimos partidos y esperemos que podamos seguir en la misma línea", indicó.

Sobre los tres partidos que han jugado este curso contra el conjunto blanco, Simeone destacó que en el de la Supercopa en Riad hubo un ambiente claramente maridista, por lo que jugaron como en casa. "Jugamos dos partidos de local y uno de visitante, porque el ambiente de Arabia fue similar al que mañana nos vamos a encontrar en el Bernabéu. Ellos ahí son fuertes", expuso. "No creo que nuestros aficionados necesiten ningún mensaje. Saben cómo competimos y saben con la ilusión que competimos cada partido", añadió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' reconoció que ya tiene claro el once. "Para mañana no tengo ninguna duda de quiénes van a empezar, pero no lo diré ahora. A veces estoy con duda previa a los partidos, pero esta vez no", dijo, sin desvelar si saldrá de inicio Álvaro Morata, ya recuperado de sus molestias, o Memphis Depay.

"Estamos viendo si empieza él o empieza Memphis, más allá de que lo tengo decidido (risas). Está bien; entrenó bien los últimos dos días y está con muchas ganas. Es un jugador importantísimo para nosotros, igual que Memphis", apuntó sobre el estado del delantero madrileño.

Por último, valoró el momento de Pablo Barrios. "Lo veo en las tres posiciones del medio; puede tranquilamente ser mediocentro por su ritmo, por su dinámica, por su visión de juego y por su recuperación de pelotas, pero tiene mucho para crecer. Está en el momento de seguir evolucionando. Necesitamos más de él y le vamos a exigir más porque tiene más. Estoy muy contento con el jugador, de chico lo fuimos siguiendo. Vamos a acompañarle y a exigirle", concluyó.