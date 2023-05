Simeone: "En algún momento, muchos dejaron de creer en lo que hacíamos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, subrayó este miércoles que "en algún momento, muchos dejaron de creer" en lo que él y sus ayudantes hacen dentro del club colchonero, reivindicándose así tras haberse puesto segundo en LaLiga Santander con una goleada ante el Cádiz CF (5-1) en la 33ª jornada.

"No nos podemos alejar de lo que nos trajo hasta acá sin olvidarnos de que, en algún momento, muchos dejaron de creer en lo que hacíamos", comentó el 'Cholo' Simeone ante los micrófonos de DAZN. Luego, en la rueda de prensa, el técnico argentino insistió en esa idea reivindicativa.

"El objetivo es mejorarnos. No hicimos un buen arranque hasta el mes de octubre. El parón post-Mundial nos hizo muy bien. El equipo recuperó la identidad, recuperó la ilusión, recuperó a futbolistas que están en un nivel extraordinario y desde lo defensivo fuimos creciendo. Y hoy el equipo ataca con ilusión, defiende colectivamente, trabajando en grupo y eso siempre nos ha hecho mejores", explicó al respecto.

Además, Simeone dijo que toca "seguir pensando de la misma manera" en el tramo final de Liga. "No creo que nosotros tengamos que pensar demasiado lejos, simplemente seguir buscando ser mejores nosotros, crecer como equipo desde lo defensivo, tener más variantes ofensivas como las estamos teniendo, mejorar desde lo individual cada uno de los chicos porque están en un nivel muy, muy bueno", reiteró a DAZN.

"Lo que nos hace sentir bien a todos es que estamos mejorando en todos los aspectos. En Valladolid no defendimos de la mejor manera, hoy defendimos mucho mejor, atacamos mucho mejor también. Posicionalmente logramos entender dónde le podíamos hacer daño. Veníamos de jugar hacer tres días y sabíamos que desde lo posicional podíamos atacar mejor al Cádiz y creo que el primer gol ejemplifica lo que buscábamos", valoró.

En rueda de prensa, Simeone repitió que le había gustado "todo" del encuentro ante el Cádiz. "Fuimos un equipo que entró a jugar el partido como había que jugarlo, un equipo que defendió mejor que en el partido anterior; un equipo que atacó, pese al desgaste del partido de hace tres días, con ilusión y con ganas de ser contundente, y que llevó el partido siempre al lugar donde quiso", resumió.

"Yo aprendo todos los años. La vida es aprender todos los días, uno no deja de aprender nunca hasta que desgraciadamente se tiene que morir. Nosotros estamos con este crecimiento que tuvo el equipo, que se ve claramente después del Mundial. Hubo mucha gente que no confiaba en nosotros en ese momento. Y es muy lindo cuando uno sigue buscando y creyendo en lo que hace y las cosas se van dando como naturalmente se fueron dando a partir del Mundial", insistió en su idea.

El 'Cholo' añadió que su equipo "está muy bien" en las últimas semanas. "Se ve, se percibe en todos los partidos. Hemos crecido en la contundencia en estos últimos partidos y eso eleva la fortaleza del equipo, le da tranquilidad en el partido y ojalá que podamos terminar de esta manera la temporada", agregó

"Ya hemos terminado en esta década varias veces por delante del Madrid y del Barcelona. Y no por casualidad, es un trabajo que viene de hace muchos años apareciendo y... nada, tratando de seguir llegando lo más lejos posible. Después, el destino lo mereceremos o no, de estar más arriba o no", reflexionó tras haber superado al Real Madrid.

Por último, señaló que "no" le importan las habladurías. "Porque sé lo que busco, porque sé lo que hago, porque no me importa lo que dicen los demás; nada, de nadie. Me importa lo que veo, lo que siento. Y sentía que este equipo iba a responder como obviamente respondió cuando empezamos a tener el equilibrio defensivo, la contundencia ofensiva y que creció enormemente la calidad de muchos jugadores", concluyó.

Europa Press