El entrenador del Atl√©tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que ve "muy parejo" el Grupo E de la Liga de Campeones, en el que cree que se quitar√°n "puntos entre todos" y en el que pasar√°n a octavos los que tengan "la mayor regularidad", y espera que el equipo est√© "a la altura" este martes ante el Celtic, un rival que tiene "buenos inicios" y "valent√≠a" para generar f√ļtbol.

"Veo un grupo muy parejo, los resultados lo muestran. El Celtic mereció más en los partidos con el Feyenoord y con la Lazio. De aquí al final seguramente nos terminaremos sacando puntos entre todos. Aquel que tenga la mayor regularidad llegará al objetivo, que es pasar a octavos de final", declaró en rueda de prensa.

Además, invitó a afrontar el duelo ante los escoceses "con la intención que se merece". "Seguramente, en nuestro estadio, tendremos un gran apoyo de nuestra gente, y eso siempre invita a tener ese plus. Nos vamos a enfrentar a un rival que siempre tiene buenos inicios y esperemos poder estar a la altura de lo que pide el partido", indicó.

En este sentido, el preparador argentino reconoci√≥ su admiraci√≥n por su rival de este martes. "He declarado siempre mi respeto por el Celtic, desde que me toc√≥ empezar a hablar de √©l y lo sigo manteniendo. Despliega un f√ļtbol que me gusta y tiene mucha valent√≠a para generarlo", subray√≥.

Por otra parte, está convencido de que el Celtic repetirá su arranque fulgurante de Glasgow (2-2). "Pienso que van a jugar de la misma manera, lo hicieron en el campo del Feyenoord exactamente igual. Han mantenido el mismo espíritu de juego en todos los partidos porque lo ejecutan de una buena manera. No me imagino otra cosa que el inicio que tuvieron en su casa", expresó.

"El rival te quita mucho tiempo para resolver, y en esa falta de tiempo para poder pensar tiene una muy buena presión en campo rival. En el primer tiempo, más allá de no haber entrado bien en el partido, no lo habíamos hecho mal; en el segundo tiempo mejoramos, dimos un paso hacia adelante para tener gente ocupando el área. Llegó el gol, pudo haber llegado un gol más, pero fue un partido bastante parejo que después, con la expulsión, se terminó de quebrar por el lado del Celtic. No tengo ninguna duda de que va a ser un partido duro y difícil", analizó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' cree que no les afectar√° la derrota del viernes ante la UD Las Palmas. "Tuvimos cuatro d√≠as de recuperaci√≥n para el partido siguiente. Es un partido extraordinario el que tendremos que jugar ma√Īana, habr√° much√≠sima gente en nuestro estadio. El equipo tiene la ilusi√≥n de hacer un gran encuentro. Debemos corregir lo que pas√≥ ante el Celtic, dejando atr√°s lo que pas√≥ con Las Palmas, y centrarnos en este momento que nos toca jugar", expuso.

Eso s√≠, insisti√≥ en la importancia de no encajar pronto. "Todos los equipos buscamos dejar la valla a cero. En casi todos los partidos de 'Champions' hay goles, todos los equipos tienen buenos futbolistas y buenas din√°micas de juego. Nuestra fuerza siempre ha sido partir de esa situaci√≥n de tener la valla a cero y a partir de ah√≠, crecer como equipo. No cambiaremos. Debemos seguir intentando pasar el m√°ximo tiempo posible de esta manera para que el equipo pueda llevar el juego a donde le pueda hacer mal a un rival que juega muy bien", se√Īal√≥.

Por √ļltimo, Simeone no quiso hablar de su posible renovaci√≥n con el Atl√©tico. "Celtic", dijo de manera contundente, antes de explicar cu√°l ser√≠a su regalo perfecto para el club colchonero. "Siempre hablo por m√≠, no por los dem√°s, y mi √ļnica meta es dar lo m√°ximo desde el d√≠a que llegu√© hasta el d√≠a que me vaya", concluy√≥.