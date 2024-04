Simeone: "Estamos en una etapa de hablar poco y de ir partido a partido"

"Nahuel Molina es un chico noble y trabajador, cuando atraviese este pasaje nos dará las cosas que tiene"

MADRID, 20 Abr. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que están "en una etapa de hablar poco y de ir partido a partido", después de la eliminación en Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, y ha destacado que el argentino Nahuel Molina, uno de los más señalados de la derrota ante los alemanes, es "un chico noble y trabajador" y que cuando pase "este pasaje del campeonato" les dará "las cosas buenas" que tiene.

"Estamos en una etapa de hablar poco y de intentar ir partido a partido, como hemos hecho siempre, buscando terminar esta temporada. A partir de ahí, obviamente, haremos un balance general de lo que fue la temporada. Debemos centrarnos ahora en lo que nos toca, que es el partido de mañana ante el Alavés. Me imagino un partido con bastante intensidad, porque ellos lo hacen y lo hacen bien", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que el martes el equipo hizo "todo" lo que pudo "a nivel de entrega, de compromiso y de esfuerzo". "Cuando uno da todo, está tranquilo. Evidentemente, cometimos errores que nos llevaron a quedar eliminados. A partir de ahí empieza lo que queda, LaLiga, seguir en nuestra línea. Nos encontraremos mañana un rival que seguramente jugará con mucha intensidad porque lo hace muy bien", manifestó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' salió en defensa de su compatriota Nahuel Molina, señalado en la derrota en el Signal Iduna Park. "Es un jugador muy importante para nosotros, que tiene muchísimas cosas buenas, otras por corregir, como todos los futbolistas. En alguna ocasión posiblemente algún error pueda generar estar más pendiente de lo que puede hacer él, porque ha demostrado hacerlo muy bien", subrayó.

"Cuando un jugador demuestra ser un jugador importantísimo para nosotros, con recorrido, con gol, con centro, con trabajo... es normal que aparezcan las críticas. En él está a seguir mejorando. Es un chico noble, es un chico al que queremos mucho y que es trabajador. Cuando se es trabajador, se atravesará este pasaje del campeonato y nos dará las cosas que tiene, que son muchísimas y muy buenas", prosiguió.

Por otra parte, el preparador argentino explicó que a la hora de levantarse tiene mucho que ver "la personalidad del futbolista". "Todos los futbolistas no son iguales, todas las personas no somos iguales. Algunos necesitan un tipo de gestión y algunos necesitan otro tipo de gestión. Intento, dentro de lo que creo importante, gestionar la de la mejor manera con cada una de las personalidades que tienen los chicos", expuso.

Respecto al centrocampista belga Thomas Vermeeren y su falta de minutos, reconoció que está haciendo avances con su castellano. "Debe seguir trabajando. Está intentando evolucionar, está intentando acercarse desde el idioma, estudiándolo, ya lo tiene mucho mejor, y eso le hace tener mucho más convivencia con sus compañeros. En los entrenamientos está dando sus mejores cosas", indicó.

"Atravesó Griezmann, acuérdense, una etapa que le costó muchísimo desde el principio hasta diciembre, evidentemente jugando más de lo que está jugando Arthur. Pero bueno, esperamos y confiamos en que él mejore y al mismo tiempo nosotros le demos la oportunidad de que lo demuestre", continuó.

Por último, no quiso hablar del futuro de Samu Omorodion, cedido por los rojiblancos en el Deportivo Alavés. "No es justo hablar de un chico que es nuestro y que está en otro lado cuando todavía la temporada no terminó. Se valora por sí solo el trabajo que está haciendo. Cuando terminemos la temporada valoraremos ciertas situaciones. Tengo que tener respeto por el club en el está", afirmó.