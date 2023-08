El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que esperaba "las dificultades" que se encontraron este lunes ante el Granada, frente al que estuvieron "muy espesos" en la primera mitad, y dejó claro que el delantero portugués Joao Felix "sabe" lo que le van a "exigir" y que jugará "si está mejor" que el resto de delanteros del equipo.

"Empezar ganando seguro que sí lo tenía en la cabeza y las dificultades que encontramos en el partido, también, porque siempre un equipo que asciende, en los primeros partidos viene con el entusiasmo y con la mecánica de ganar de la temporada anterior y siempre se hace fuerte, como lo hizo el Granada desde lo defensivo", detalló Simeone en rueda de prensa.

El argentino reconoci√≥ que no estuvieron "muy frescos, m√°s espesos en la primera parte del partido". "Ellos no generaron situaciones de peligro, pero nosotros no estuvimos finos sobre todo en el √ļltimo tramo del juego, pero nos fuimos ganando 1-0. En el segundo tiempo, empataron a partir de una no buena salida nuestra desde atr√°s y luego Memphis meti√≥ un golazo que gener√≥ tranquilidad dentro del partido que se ven√≠a por delante y que nos dio m√°s fortaleza defensiva", coment√≥.

"Azpilicueta ocupó bien ese carril derecho dándonos más seguridad desde lo defensivo también, Llorente empezó a poder llegar con más libertad al área, Correa entró bien y eso nos generó en el partido el poder llevarlo bien hasta el final y llevarnos un resultado importante y una victoria buena. En esta primera fecha, ganaron solamente dos equipos como locales, el Cádiz y nosotros, así que no va a ser fácil", subrayó.

Sobre el juego ofensivo del equipo, el 'Cholo' no esconde que "está claro que las áreas son las que mandan", pero que cuenta con futbolistas que "lo pueden hacer bien", admitió que Antoine Griezmann "no tuvo un grandísimo partido" y celebró que Marcos Llorente volviese a marcar jugando de interior. "Eso nos genera entusiasmo porque necesitamos del gol y del juego de los chicos que están dentro del equipo", indicó.

Simeone reconoció que le gustó el joven Pablo Barrios, pero que necesitan "en esa posición un refuerzo". "El plan B sería quedarnos con Barrios jugando en esa posición o que juegue Axel (Witsel), que ha sido mediocampista, pero al que veo más de central", advirtió.

Tambi√©n elogi√≥ a √áaglar S√∂y√ľnc√ľ, que sali√≥ en la segunda parte y "entr√≥ como tiene que entrar un chico cuando tiene ganas de jugar y de mostrar lo que tiene". "Lo hizo bien y nos dio fortaleza defensiva sobre todo en los duelos en el juego a√©reo", apunt√≥ del turco. "C√©sar puede jugar de central diestro o de carrilero. Es un chico que tiene muchas ganas de ayudar al equipo y eso vendr√° muy bien para competir, que es de lo que se trata", recalc√≥ sobre Azpilicueta.

Finalmente, preguntado por el delantero portugués Joao Felix, cuyo futuro sigue sin resolverse y que fue fuertemente pitado por la afición, fue claro. "Veo que la Liga empezó, que Joao está con nosotros y que él sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, lo que queremos y lo que le vamos a exigir. Tenemos a Morata, a Memphis, a Griezmann y a Correa y si está mejor que ellos jugará", sentenció.