El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la Liga de Campeones, que arranca para el conjunto rojiblanco este martes en Roma ante la Lazio, es "un desafío grande" que les queda "pendiente", y ha afirmado el juego que despliega Maurizio Sarri, su homólogo en el banquillo italiano, siempre le ha "gustado" y que ha aprendido "muchas cosas" de él.

"Confío mucho en el juego del equipo, aunque hicimos un mal partido, pero enseguida viene otro. Viene la 'Champions', una competencia que en este último tiempo nos ha costado muchísimo; la afrontamos con mucha ilusión y como un desafío grande que nos queda pendiente", declaró en rueda de prensa.

Además, valoró la dolorosa derrota del pasado sábado ante el Valencia en Mestalla (3-0). "Tenemos una manera de jugar. El otro día, el partido no empezó de la mejor manera; más allá de no haber hecho un gran partido, el centro que toca Axel -Witsel-, que le cambia el rumbo a la pelota, empieza a generar un partido diferente. No pudimos reaccionar a ese partido", subrayó. "Venimos de un partido en el que no conseguimos hacer nuestro fútbol. Sabemos contra quién jugaremos y esperamos hacer un buen partido", dijo.

Además, restó importancia al mal comienzo de su rival en la Serie A, con tres derrotas en las cuatro primeras jornadas. "Está empezando la temporada y los números cuentan cuando terminan. No han comenzado bien ni la Lazio ni el Atlético, pero el camino es largo, y las temporadas son cómo acaban, no cómo empiezan. La Lazio es un equipo fuerte, y mañana veremos un partido bonito por el juego que hace la Lazio y el juego que nosotros queremos hacer ver", expresó.

Por otra parte, el preparador argentino alabó el trabajo del técnico transalpino Maurizio Sarri, con el que se encontrará este martes en el Olímpico. "Me gusta mucho el juego de Sarri, siempre me ha gustado, hemos sacado muchas cosas de su juego para el nuestro, para mejorar como equipo", manifestó.

"La Lazio es un equipo que tiene muy buena posesión de juego, que cierra muy bien los espacios, que posesiona para encontrar superioridad numérica y que tiene gente peligrosa ofensivamente. Los resultados no fueron los esperados, pero sí es hay un equipo que sabe lo que quiere, con un entrenador que es muy bueno. Tenemos que llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", continuó.

En otro orden de cosas, el preparador colchonero habló de sus opciones para el carril izquierdo, donde cuenta con Riquelme, con Javi Galán y con Samu Lino. "Los tres tienen características diferentes. Javi Galán es un extremo reconvertido en lateral carrilero, con características más de lo defensivo a lo ofensivo; Riquelme, con espacios, puede generar mucho más peligro y transición rápida; Lino es más de juego asociativo para que el equipo pueda encontrar velocidad y tenencia de pelota en campo rival", analizó.

"Lino no jugó el otro día porque que había tenido una minilesión; cuando pasaron 45 minutos entendí que no hacía falta correr riesgos con su presencia. Mañana estará fresco, igual que Riquelme, que hizo un trabajo defensivo correcto y no pudo responder desde lo defensivo como esperamos. Esperamos encontrar al que mejor le haga al equipo", apuntó.

El 'Cholo', jugador de la Lazio entre 1999 y 2003, reconoció que se le pone "la piel de gallina" al pensar en el año 2000, cuando ganó la Serie A, la Copa de Italia y la Supercopa italiana con el equipo. "Todo me recuerda ese año extraordinario. Tengo un grandísimo recuerdo para los aficionados, gracias con todo el corazón por todo el afecto que recibo cuando vengo a Roma y a Italia", indicó.

Por último, rechazó valorar qué recibimiento espera por parte de los aficionados del que fuera su equipo. "Tengo una forma de vivir, hay que dar sin esperar. Cuando espera algo y no sucede, le sabe mal. El afecto que me demuestra la gente es más de lo que pueda pasar mañana", concluyó.