El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tiene claro que la renovación hasta 2027 ha sido "muy importante" y "distinta" a las anteriores y que ha sentido "la alegría y la energía de seguir buscando más", mientras que reconoció que sólo dudaría de continuar en el club rojiblanco si notase que los jugadores perdiesen "la confianza" en él.

"Esta ha sido una renovación muy importante, para mí distinta a las demás, son varios años y siento la alegría, la energía y las ganas de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y me encamino a que pueda aparecer en estos años venideros", señaló Simeone en una entrevista a 'El Larguero' de la cadena SER.

Y ese buscar más se trata de querer "ser mejores". "En vez de acabar terceros, segundos, o no esperar 25 años para salir campeón, pero no es fácil, hay que trabajar mucho porque competimos en una Liga con el Barcelona y el Real Madrid, que son tremendamente importantes y también con la alegría de ver equipos como el Girona que hace un fútbol valiente o la Real que también tiene un fútbol que gusta", subrayó.

"El hacer más es acercarse a lo que no nos estamos acercando ahora, que es el ganar. Ser terceros nos hace generar un mejor futuro y posicionarnos para estar cerca de poder llegar, pero hay que buscar llegar porque el hincha que va a vernos hoy la exigencia que nos pide no es la misma de antes y eso nos va a venir bien. También vienen creciendo otros y cuidado con perder ese lugar que te da la posibilidad de ilusionarte con lo que no has logrado. Donde queremos meternos es en esa liga en la que de vez en cuando molestamos", añadió el 'Cholo'.

Además, en referencia a sus palabras tras renovar en una conversación con Miguel Ángel Gil Marín, en las que aseguraba que tras perder la final de la Liga de Campeones en 2016 con el Real Madrid lo que necesitaba es que el consejero delegado del Atlético fuese a verle a Buenos Aires para mostrarle un cariño que entonces necesitaba, el técnico argentino fue claro sobre si esa visita no se hubiese producido. "Posiblemente no estaría aquí si no hubiese venido, vivo mucho de los detalles, que a veces son más importantes que muchas otras cosas", advirtió.

"Lo que me haría dudar es que perdiesen la confianza los jugadores, son los primeros siempre. Los aficionados, Miguel (Gil Marín) y Cerezo pueden cambiar por los resultados. Lo que me haría decir hasta aquí llegamos es cuando vea que el equipo no puede seguir lo que estamos proponiendo", aseveró.