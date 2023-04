Simeone: "Los cambios nos dieron más vértigo ofensivo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, subrayó que sus cambios durante la segunda mitad del partido ante el Real Valladolid, en la 32ª jornada de LaLiga Santander, "dieron más vértigo ofensivo" a sus pupilos para acabar goleando (2-5).

"Los cambios nos hicieron bien porque nos dieron más vértigo ofensivo en ese partido de 'yo te pego, vos me pegás'. Nosotros fuimos más contundentes. Y la entrada de Memphis terminó, y con Correa, resolviendo un partido en el que entraron para que pudiésemos sacar más ventaja y no defender ese 2-3 que se quedaba demasiado corto", declaró el 'Cholo' Simeone a los micrófonos de Movistar Plus.

"Un partido que sabíamos que iba a ser así. El Valladolid es un equipo valiente, que desde su cambio de entrenador juega estos partidos con cinco defensores y cinco delanteros, sobre todo aprovechando muy bien los contragolpes", valoró el entrenador argentino.

Además, Simeone explicó que "el partido se había puesto muy bien" en el primer tiempo. "Llevábamos la ventaja del 0-3 y sin correr ningún tipo de peligro. Apareció el penal y, obviamente, el 1-3 faltando poco [para el descanso] te mete en partido", añadió al respecto.

"Y después arrancó un segundo tiempo diferente, donde ellos se animaron más, aprovecharon muy bien la pelota parada para empujar y meterse en ese 2-3", destacó el técnico del conjunto colchonero, que con este triunfo en Pucela todavía pelea por el subcampeonato.

