El técnico asegura que no se pueden alejar "del famoso partido a partido"

Gil Marín: "Asumo públicamente el compromiso de seguir invirtiendo en el equipo para seguir haciendo felices a tanta gente"

MADRID, 10 Nov. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado en una charla con el consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, tras renovar hasta 2027 que sus futbolistas están "convencidos" de poder ganar títulos a su lado y pidió al dirigente que ayude en todo momento a hacer que sea posible poder ganar, por ejemplo, una Liga de Campeones que se les ha escapado en dos finales.

"Me comprometo de la misma manera que me he comprometido el primer día que llegué para estar aquí en el club. Los futbolistas saben que queremos ganar y obviamente tenemos un grupo de chicos que están convencidos de que lo podemos hacer y los tenemos que ayudar desde tu lado y desde el mío, para que podamos ser fuertes", aseguró Simeone en esa charla con Gil Marín, de media hora, publicada por el club rojiblanco.

Además, pidió a jugadores y club que no se alejen de su idea, de su mantra, del ir "partido a partido". "No nos podemos alejar del día a día, del famoso partido a partido de aquella primera comida. El ir partido a partido sumado a esa ese acompañar que evidentemente hemos tenido y sobre todo has tenido con nosotros ha hecho que esta continuidad haya crecido y nos genere lo que nos está generando, así que es muy lindo lo que nos está pasando", apuntó.

"No puedo soñar tan lejos, yo voy partido a partido y no me voy a mover. No podemos bajar, no podemos bajar porque el equipo yo lo veo bien, lo veo con entusiasmo y lo veo convencido. Veo a todos los chicos involucrados sobre una misma búsqueda y bueno eso es bueno, y yo creo y creí siempre que todo eso se genera cuando cuando los futbolistas interpretan que más allá de las capacidades de los entrenadores para que sean mejores hay un club detrás que está fuerte", celebró, aplaudiendo el rumbo que sigue el club.

Para Simeone, esta renovación hasta 2027 es "muy importante". "Seguimos en un proyecto que empezó hace muchos años. Gracias por confiar en mí y en nosotros. Me viene en mente toda la gente que nos acompañó en todos estos años. Todos ellos nos ayudaron a encontrar ese camino en el que estoy muy contento. Estoy feliz", se sinceró.

Y es que el técnico sigue con la misma ilusión del primer día, de aquella llamada en que su Atlético le pedía ayuda. "Cuando me llamaste, me dijiste que el club no estaba pasando un buen momento, me dijiste "necesitamos que nos ayudes". Y cuando me dijiste "que nos ayudes", ya no me importaba nada de todo lo otro, para mí la charla terminó ahí. Necesitamos que nos ayudes. ¿Por qué? Porque en realidad vine pensando en esa situación y vine con energía y ganas de estar aquí", reconoció el 'Cholo'.

Un Simeone distendido que anunció que el presidente 'colchonero', Enrique Cerezo, es el único con vía libre para 'molestarle' en día de partido. "No respondo mensajes, no quiero hablar por teléfono con nadie. Para mí, el día de partido, entro en el túnel, no llamo, pero viene Enrique y es la única persona que me hace reír. ¿Entiendes? Cuando viene al vestuario, me saca de ese escenario, que es de tensión, que es de presión. La verdad, se necesita esa imagen y esa tranquilidad que te transmite Enrique y me hace sentir muy bien", se sinceró.

Eso sí, en los malos momentos, que los ha habido, también ha sido necesario tener esa presión por resurgir que llega desde arriba. "Obviamente me encontré con la realidad que me tengo que encontrar y que se tiene que encontrar cualquier entrenador, que las cosas no vayan bien. Que obviamente que hay cosas por mejorar, que hay un reclamo de parte de la gente, del dueño del club donde te tienen que hacer sentir una responsabilidad que hay que llevar adelante porque es la misma que yo les pongo a los jugadores", asintió.

Quizá por ello ha tenido que evolucionar su sistema de juego. "Jugábamos de una manera en un momento, hoy creo que el equipo ha evolucionado a otro tipo, no quiero decir ni que sea mejor esta ni mejor aquella, simplemente el equipo nos pide jugar de esta manera y yo quiero más, quiero más, lo sabes que quiero más. Ojalá que podamos llegar a esta meta de los objetivos que tienes tú, que tengo yo, que tienen los jugadores y que tiene nuestra querida afición. Nos falta eso, hacer felices a la gente", manifestó Simeone.

Gil marín, encantado con simeone y esperando su biografía

Por su parte, el consejero delegado 'colchonero', Miguel Ángel Gil Marín, desveló que en la anterior renovación comentó a la hermana del míster que estaría bien explicar las vivencias de Simeone en una década como técnico. Con esta renovación hasta 2027, serían ya quince años.

"Cuando renovaste la otra vez hablé con tu hermana para poder hacer un libro y un día contar cómo un tipo en una década puede cambiar la historia de un club. Y ya no son diez, vamos a los quince. Y lo que está claro es que se está cambiando la historia de este maravilloso club y yo no tengo ninguna duda de que vamos a seguir haciéndolo", señaló Gil Marín.

Igual que el argentino, Gil destacó la figura y la serenidad del presidente Cerezo, siendo pieza clave en el engranaje rojiblanco. "Ha sido la misma persona siempre, imagínate cómo estaría ahora mi padre (el expresidente Jesús Gil) si estuviera viendo todo lo que estamos persiguiendo juntos, cuando en el periodo anterior era una montaña rusa, una montaña rusa permanente y hoy la verdad que de donde nos esté viendo tiene que ser un tío feliz", aseguró.

"Cualquiera que lo vea desde fuera, debe ser de estudio porque no es fácil lograr esto. Cuando otros deciden invertir en un estadio nuevo dejan de poder invertir en la plantilla. Hemos tenido cambios generacionales, todo al final tiene un efecto en los resultados y nosotros siempre nos hemos mantenido. En los últimos 10-11 años ninguna vez hemos quedado por bajo del tercero", celebró.

En este sentido, apuntó que para el Atlético de Madrid es "importante" el seguir compitiendo. "Es importante seguir creciendo y simplemente asumir públicamente el compromiso contigo de seguir invirtiendo en el equipo, seguir haciendo lo imposible por ayudaros a que sigamos haciendo felices a tanta gente", se sinceró Gil Marín.