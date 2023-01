Simeone: "Los resultados positivos ayudan a que el equipo se sienta más seguro"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el FC Barcelona es "una buena oportunidad" para enlazar resultados positivos, que hacen "que el equipo se sienta más seguro", y ha destacado la calidad del cuadro culé, regido por un Xavi Hernández "con las ideas claras".

"Los resultados negativos traen energía negativa y los positivos ayudan a que el equipo se sienta más seguro de sí mismo. Mañana vamos a seguir en esta línea e intentando llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", declaró en rueda de prensa.

A pesar de la repercusión del duelo ante los azulgranas, el 'Cholo' explicó que es un partido igual de importante que el resto de los de la competición liguera. "Todos los partidos en los que me ha tocado entrenar al Atlético de Madrid son una oportunidad, para estar bien entre nosotros, con nuestra gente, en la Copa o en lo que nos toque jugar. Siempre desde que llegué al club he sentido que cada partido es un momento importante para todos", apuntó.

"Todos los partidos desde hace 11 años los afrontamos y queremos verlos como si fuesen una final. El próximo partido en Almería lo veremos de la misma manera y así sucesivamente y ustedes también lo transmiten de la misma manera. La realidad del fútbol es que no hay partido más importante que el que te toca jugar. El Barcelona está muy bien en LaLiga, es el equipo que más mundialistas ha aportado, con un entrenador con ideas claras, y juega muy bien", añadió.

Por otra parte, no ocultó que en choque de la pasada temporada ante los de Xavi Hernández tuvieron problemas con sus extremos. "Ellos lo hicieron muy bien, nosotros empezamos bien y ganando 1-0, pero ellos, con los extremos bien abiertos, nos generaron mucho daño por fuera. Con Raphinha, Dembélé, Ansu Fati, Memphis... Cualquiera de ellos, en el uno contra uno, son jugadores muy importantes", manifestó.

En otro orden de cosas, no desveló si jugará de inicio Pablo Barrios. "Todavía no resolvimos quién va a empezar en el medio. Están trabajando muy bien Lemar, Koke, Pablo y Kondogbia. El fútbol es un juego y te pide hacer lo que normalmente vemos en los entrenamientos y en los partidos que te ha tocado jugar anteriormente, tengas 20 o 35 años. La personalidad y la tranquilidad de cada uno viene en la confianza de cada jugador. No habrá ninguna charla si le toca empezar", confirmó.

Tampoco explicó si dará oportunidades a João Félix. "Es una buena oportunidad para el equipo, para seguir creciendo, para seguir mejorando como equipo y plasmar lo que queremos en el partido. Creemos que podemos llevar el partido a donde lo queremos llevar y generando las dificultades que necesitas generar a un equipo como el Barcelona", expresó.

Por último, Simeone no quiso hablar de la diferencia entre el Barça actual y el de Leo Messi, aunque reconoció que el argentino "siempre será determinante". "Es normal que con un jugador de las características de Leo haya una oportunidad de ganar. Cuando me tocó jugar el Mundial con Maradona, que ya estaba grande, había una sensación de que era difícil perder, porque teníamos al mejor. Y si tienes al mejor, las posibilidades de ganar están más cercanas", finalizó.

