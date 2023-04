Simeone: "No me detengo a esperar el halago, me involucro en intentar llegar a los objetivos"

El entrenador del Atl√©tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, se√Īal√≥ este martes que no se detiene "a esperar el halago", porque se involucra "en intentar llegar a los objetivos", mientras que, sobre el incidente con un aficionado rojiblanco que fue reubicado tras colgar una bandera espa√Īola sobre un cartel publicitario, el argentino record√≥ que "la libertad existe en todos lados" y dese√≥ que "Espa√Īa evolucione" en este sentido.

"No me detengo a esperar el halago, me involucro en intentar llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas, que generen una familia y se sientan identificados con pertenecer al Atl√©tico, que cumple 120 a√Īos de historia. Esto representa algo muy importante, y trato de transmitirlo a los futbolistas", afirm√≥ el t√©cnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mallorca de este mi√©rcoles (19.30 horas).

Simeone insistió en que desde todos los ámbitos de la entidad intentan "representar de la mejor manera lo que es el Atlético de Madrid". "Unos lo perciben bien y otros no lo interpretan de la mejor manera", recriminó.

El preparador argentino confirm√≥ que el club rojiblanco "est√° trabajando con el Barcelona" el hecho por el que un aficionado del Atl√©tico de Madrid que, durante el partido entre Bar√ßa y Atl√©tico en el Spotify Camp Nou (1-0) de LaLiga Santander, colg√≥ una bandera espa√Īola con el escudo 'colchonero' tapando una valla publicitaria del feudo blaugrana fuera reubicado.

"La libertad existe en todos lados, est√° claro", recalc√≥, antes de comparar la situaci√≥n con los aficionados en Argentina. "Yo vengo de un pa√≠s en el que es muy dif√≠cil estar con la camiseta de otro equipo en el campo, y no est√° bien, espero que Espa√Īa evolucione", dese√≥.

Sobre el duelo de este miércoles frente al Mallorca, volvió a apelar al "partido a partido", ante un rival que "está haciendo un gran trabajo desde la llegada de Javier Aguirre". "Hará un partido muy inteligente como es habitual", analizó.

Finalmente, Simeone, cuyo equipo no ha ganado ning√ļn enfrentamiento directo con Bar√ßa y Real Madrid este curso, reconoci√≥ que ambos equipos "han sido mejores". "El Bar√ßa ha hecho una Liga muy fuerte, con un gran equilibrio y el Real Madrid es un equipo muy bueno, lo vemos a√Īo tras a√Īo. Siguen estando los mismos que hace 11 a√Īos, Kroos, Modric, Benzema, y siguen compitiendo de la misma manera", destac√≥.

