Simeone: "Nos encontraremos un partido duro y cerrado contra el Valencia"

El entrenador del Atl√©tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que este s√°bado vivir√°n "un partido duro y cerrado" en el C√≠vitas Metropolitano contra el Valencia, un equipo "que contragolpea muy bien" y que tiene "mucha gente posicionada en ataque para hacer da√Īo", adem√°s de confirmar que existe la "posibilidad" de que Rodrigo de Paul sea titular.

"Nos encontraremos un partido duro, cerrado, contra un equipo que contragolpea muy bien, que trabaja muy bien la segunda pelota y que tiene mucha gente posicionada en ataque para hacer da√Īo", declar√≥ en rueda de prensa. "Viene trabajando bien desde la llegada de Baraja, que conoce el club y sabe lo que necesita el ambiente. Hubo una respuesta muy buena a su llegada a partir de la competencia", a√Īadi√≥.

A pesar de que el equipo atraviesa un buen momento de forma, confesó que está "siempre en guardia" ante la posibilidad de que las cosas se compliquen. "Me alegra que el equipo y el club estén buscando un mismo objetivo", dijo ante el hecho de que el Frente Atlético haya decidido terminar su huelga de animación.

En otro orden de cosas, habl√≥ del estado de forma del argentino Rodrigo de Paul. "Despu√©s de esa lesi√≥n que le dej√≥ un tiempo aparte, empez√≥ a volver al equipo, y cuando est√° bien es un jugador importante. La semana pasa ya entr√≥ 30 minutos y ma√Īana est√° la posibilidad de que empiece el partido", manifest√≥.

Tambi√©n analiz√≥ el momento del brasile√Īo Samuel Lino, cedido en el Valencia por el club rojiblanco. "No puedo opinar tan a largo plazo, sino al presente. Est√° respondiendo muy bien, de la misma manera que Riquelme lo hace. Ha respondido muy bien en la etapa de Gattusso, ahora con Baraja ha entrado en los cuatro partidos en los que el entrenador ha estado; tiene buen juego individual, un gran trabajo colectivo, ha crecido mucho en el Valencia en estos partidos", subray√≥.

Por √ļltimo, el t√©cnico argentino no quiso valorar la primera lista de Luis de la Fuente con la selecci√≥n espa√Īola, en la que no est√°n ni Koke ni Marcos Llorente y en la que solo ha incluido a √Ālvaro Morata como rojiblanco. "No puedo meterme a opinar de una convocatoria porque el entrenador de la selecci√≥n espa√Īola habr√° hecho su convocatoria pensando en lo que √©l cree mejor. Es una pregunta para el entrenador de Espa√Īa", finaliz√≥.

Europa Press