Simeone: "Pudimos revertir una situación de la que muchos pensaban que no íbamos a levantarnos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la "gran responsabilidad" de sus futbolistas les ha perdido "revertir una situación" de la que muchos pensaron que no se recuperarían, y espera que este domingo ante Osasuna en el Cívitas Metrolitano (19.00 horas) puedan conseguir una victoria que les mantenga con la esperanza de asaltar la tercera posición de la tabla.

"Pudimos revertir un camino que un mes y medio atrás muchos pensaban de que no íbamos a poder levantarnos, como del golpe de Dortmund y sobre todo después de haber perdido con el Alavés. Todas las críticas suelen aparecer. Con trabajo y con una gran responsabilidad de los futbolistas encaminamos otra vez la 'Champions' y veremos hasta dónde podemos llegar en estas dos últimas jornadas", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que estuvieron "bastante cerca" de acercarse a una final. "Llamémosle la Copa del Rey, llamémosle la salida en 'Champions' con el Borussia, llamémosle el partido de la Supercopa en Arabia, ganando 3-2 faltando poquito para el final. Y creo que eso habla de que el equipo ha competido bien; no hemos tenido la fortaleza para en los momentos determinantes decidir la temporada. Acercarnos a una final nos costó", indicó.

El técnico argentino aseguró también que hablan "internamente" lo que deben mejorar. "Está clarísimo el trabajo que estamos buscando y haciendo para intentar mejorar situaciones. La Real Sociedad crece, el Athletic ha hecho una temporada magnífica y ganó la Copa del Rey, el Girona hizo una grandísima temporada y lo tenemos a dos puntos. Nosotros debemos seguir mejorando, Miguel Ángel, Andrea, Carlos y yo lo tenemos claro para la temporada que viene", manifestó.

"Hago un balance de estos 12 años: un grandísimo trabajo del club para permitirnos tener futbolistas importantes que nos permitan competir por el lugar que competimos. Muchas veces tenemos la fortuna de salir campeón y otras, competimos por el lugar donde se trabaja para llegar, que no es fácil; hay veces que uno trabaja para llegar, tiene las herramientas para poder llegar, pero no llega. En este caso, hay una comunión desde la llegada de futbolistas importantes y desde el recorrido que hemos hecho para poder volver a estar en esta nueva 'Champions'. Veremos cómo nos va", continuó.

Sobre la posición en LaLiga, cuartos, y la posibilidad de asaltar la tercera plaza, el 'Cholo' recordó su llegada al conjunto rojiblanco. "Cuartos salimos el primer año que llegamos. ¿Te acuerdas que estábamos a 16 puntos? Y quedamos cuartos. Nosotros tenemos que ganar y el Girona tendrá que demostrar lo que vino demostrando esta temporada, que fue extraordinaria. Ahora lo tenemos a dos puntos", dijo. "Pienso en el partido de mañana como un partido que nos da tres puntos. Intentaremos jugar con los futbolistas que entendemos que pueden representar mejor el partido", apuntó.

En otro orden de cosas, el preparador colchonero deseó poder ampliar la recha de tres partidos consecutivos con la portería a cero. "Siempre hablamos del orden, y el cero siempre es tener la posibilidad de ganar. En todos los partidos hemos trabajado para llegar a esa situación, en la temporada muchas veces no ha podido suceder. A ver si mañana podemos mantener esa línea contra un equipo que viene haciendo estos últimos dos partidos bastante bien, compitiendo muy bien, sobre todo porque no tener nada como objetivo por delante no es fácil, y han competido muy bien en Bilbao, podían haber ganado tranquilamente y compitieron muy bien el otro día con el Mallorca. Me imagino otro partido parecido a estos dos últimos que ha jugado Osasuna", expresó.

Por otra parte, restó importancia a la sequía goleadora de Álvaro Morata y recordó que "todos los futbolistas tienen momentos". "Hablábamos hace dos semanas de Griezmann, que no venía convirtiendo, y convirtió tres goles. Es verdad que Álvaro hasta el mes de febrero lo estaba haciendo muy, muy bien. Después atravesó un momento más complicado. Correa, al contrario, ha crecido. De eso se trata, de intentar tener un equipo en el que podamos aprovechar los mejores momentos de cada uno de los futbolistas que tenemos. Y en este caso Correa ahora está haciendo un gran trabajo y por eso está jugando", subrayó.

Por último, habló del belga Arthur Vermeeren. "Está la expectativa de poder mostrar que el futbolista es un chico joven, que tiene un futuro importante, que obviamente le ha tocado jugar poco como le ha tocado jugar a Güler poco en el Real Madrid, igual Roque en el del Barcelona. Son chicos jóvenes y hay momentos en los que se les puede utilizar y hay momentos en los que hay que esperar. Ojalá que en este en estos dos partidos pueda aportarle al equipo lo que creemos que tiene y vaya sumando minutos de cara a lo que va a venir", finalizó.

Europa Press