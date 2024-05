Simeone: "Soy el primero que quiere salir campeón, pero valoro muchísimo lo que venimos haciendo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho por la clasificación para la próxima Liga de Campeones, y aunque advirtió que es el "primero" que quiere "salir campeón", valora "muchísimo" lo que su equipo viene haciendo porque "no es fácil ganar", mientras que elogió el gran partido de Antoine Griezmann ante el Getafe.

"Me lo encontré en el ascensor bajando para la charla y le dije 'Qué mala suerte encontrarte con el entrenador en el ascensor, que estás en un silencio tres, cuatro pisos' Le pregunté cómo estaba y me dijo que muy bien. Le respondió que 'Genial, ojalá que lo podamos ver'", relató Simeone en rueda de prensa tras el partido.

El argentino celebró que el francés "apareció". "Cuando él juega bien, más allá de los goles, nos da jerarquía, nos da posesión, nos da a interpretar el juego, nos da fluidez en la circulación de la pelota, pero también hubo actuaciones muy importantes, la de los centrales, la de Rodrigo de Paul, la de Barrios, la de Llorente, la verdad que hubo actuaciones muy buenas", indicó.

El 'Cholo' se mostró satisfecho por sellar la presencia en la próxima Liga de Campeones, algo muy importante "para el club sobre todo y para el trabajo de los futbolistas, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en torno al equipo". "Significa una vez más poder llegar a los objetivos principales, que es seguir en Champions, seguir creciendo, y seguir ilusionándonos para buscar siempre cosas mejores", apuntó.

En este sentido, el técnico colchonero pidió valorar lo realizado. "A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, lo tiene 'jodido' porque los demás no te lo van a valorar nunca. Yo valoro muchísimo lo que venimos haciendo, el trabajo que el club hace, el trabajo que los futbolistas año tras año generan para llegar a este objetivo importante para el crecimiento del club, para que puedan venir mejores jugadores y para que el equipo siga compitiendo", advirtió.

"Después claro, están los otros equipos que son muy buenos, como el Real Madrid, como el Barcelona, y ahora apareció esta temporada el Girona, que está compitiendo muy bien. Creo que en la Copa del Rey lo hicimos muy bien, desgraciadamente no pudimos jugar el partido que queríamos en la contundencia en el partido de ida y en la Champions tuvimos el partido también con muchas posibilidades de pasar a esa semifinal que tanto queríamos, pero eso es un estímulo de seguir queriendo mejorar", añadió.

Para Simeone, lo conseguido "no es fácil" y también dejó claro que quiere "ser el campeón más que nadie". "Trabajo desde que llegué acá hace 12 años con una ilusión de ser campeón tremenda, de inflar el globo de la mejor manera, pero hay veces que se nos pincha", recordó.

"E intentamos luchar contra monstruos. Tenemos al Real Madrid en nuestra liga, que nos sacó 22 puntos, al Barcelona que por ahora tres o seis. Llegamos a semifinales de Copa del Rey y peleamos en cuartos de final en Champions. Yo soy el primero que quiere salir campeón, no tengan ninguna duda, pero no es fácil, para nada, pero valoremos lo que tenemos porque si no, esto es como todo, cuando tienes algo no lo valoras y cuando no dices que había que valorarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil ganar", sentenció.

El entrenador del Atlético de Madrid eludió hablar de notas al equipo porque "primero tiene que terminar la temporada" y será entonces cuando puedan "debatir si es extraordinaria, buena o regular", mientras que achacó a la falta de "contundencia" el haber podido llegar más lejos en la Copa y en la Champions.

Finalmente, Simeone elogió la mejoría defensiva del equipo tras tres partidos consecutivos sin encajar. "Venimos trabajando muy bien en equipo, hemos mejorado en esa faceta. Creo que en estos tres partidos el equipo ha entendido bien qué partido hacer en cada uno de los encuentros, también con el partido con el Athletic, que lo hicimos bastante bien defensivamente", subrayó.

"Y eso te hace crecer. Si vas a los números de todos los equipos que terminan en las ligas y en la Champions que reciben menos goles son los que al final terminan llegando más cerca de ganar. Hay que mejorar en esa parcela, la hemos tenido por muchos años y estos últimos partidos la hemos recuperado y esperemos mantenerla hasta el final", deseó.

