Simeone: "Veo al equipo con ganas de revertir la situación"

El entrenador del Atlético confía en confirmar la mejoría del juego este sábado contra el Real Valladolid en el Metropolitano

MADRID, 20 Ene. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que ve a la plantilla "con ganas de revertir la situación" la víspera del encuentro contra el Real Valladolid, correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander que se disputa este sábado en el Cívitas Metropolitano.

"Necesitamos tener el compromiso desde el juego. El otro día en el primer tiempo no lo pasamos bien y el equipo estaba jugando mal. No jugábamos al fútbol, pero veo, después del Mundial, al equipo con ganas de revertir las situación. El equipo está cansado, viene de jugar hace tres días, y necesitamos de la gente", comentó en rueda de prensa.

Acerca de la llegada de Memphis Depay, procedente del FC Barcelona, dijo que llega un jugador "con mucho entusiasmo" y "con ganas de recuperar su mejor versión". "Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que estuvo sobre todo en Francia, en Lyon, porque ahí demostró su capacidad y fortaleza física", deseó.

El 'Cholo' Simeone comparó a Depay con el ariete hispano-brasileño Diego Costa, un "delantero que puede jugar como segundo punta". "Es muy parecido a Costa porque define bien. En el Barcelona, la temporada pasada no tuvo malos números, pero en ésta no ha jugado casi nada", justificó.

Ante la posible salida del centrocampista belga Yannick Carrasco, Simeone se declaró "expectante" ante el fin del mercado de invierno y consciente de que, con los buenos futbolistas que tiene el Atlético, "pueda pasar cualquier situación". "El club está trabajando para lo que pueda necesitar el equipo y si le conviene. Yannick siempre ha mostrado buenas versiones con nosotros, así que ojalá pueda mantener ese nivel", indicó.

En este sentido, admitió que no tienen recambio en el lateral derecho a Nahuel Molina, salvo Sergio Díez, del Atlético B. "Lo hemos intentado varias veces con Marcos, pero a él no le gusta esa posición y al equipo le hace mejor estando más adelante. Es lo que tenemos. Molina ha jugado siempre, no ha tenido descanso casi nunca porque nos encontramos en esa posición con una dificultad", confesó.

Sobre el rival este sábado en el Metropolitano, Simeone dijo que es un equipo al que los resultados no han acompañado al juego que despliega. "El Valladolid propone un juego muy claro, provocando para que sucedan cosas, con muchos jugadores ofensivos. Por parte nuestra, intentaremos acercarnos más a lo que fuimos en el segundo tiempo otros días y gran parte del partido contra el Almería", señaló.

