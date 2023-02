Simeone: "Ya nos tocará algún penalti cuando el árbitro lo crea justo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró crítico con la actuación arbitral tras el empate de los suyos ante el Getafe este sábado en el Metropolitano, al mismo tiempo que lamentó ser el único equipo de toda LaLiga que todavía no ha tenido un penalti a favor.

"Ya nos tocará algún penalti cuando el árbitro lo crea justo. Algunas situaciones del juego no nos están siendo favorables y esta es una de ellas", señaló el técnico rojiblanco en relación al posible penalti de Djené sobre Morata en la primera mitad del encuentro.

Preguntado por la mano de Saúl en el área, el 'Cholo' prefirió no opinar sobre el criterio arbitral, aunque pidió que le ayuden "a entenderlo mejor". "No voy a entrar, es dificilísimo. No nos entendemos, dejemos que la gente que lo tiene que resolver nos informe y nos ayude a entenderlo mejor", explicó.

Además, el argentino analizó el encuentro y destacó la actitud de los suyos en la segunda parte. "Si me pongo a pensar en los dos puntos que se nos fueron, mal. Si pienso en lo que hicimos, muy bien porque seguimos en la línea. Atacamos todo el partido, el rival se defendió muy bien", expresó.

"Nosotros tuvimos opciones para generar juego, para acercarnos a ese último pase, ese centro. No pudo ser, pero la búsqueda estuvo y nos pusimos en ventaja. Seguimos atacando, pero las circunstancias del juego son las que son. Apareció una mano en una jugada que no era peligrosa y gol", añadió.

En este sentido, el preparador rojiblanco pidió un mayor apoyo a su afición y lamentó el hecho seguir perdiendo puntos en casa. "Me duele que en casa nos cueste tanto. Deberíamos empujar todos para ser más fuertes para que en casa se vea lo que siempre fue el Atlético", apuntó.

"Hay cosas que no se entrenan, que se tienen o no. El equipo se puso por delante, hoy nos tocó esa bendita jugada que otras veces te beneficia. A seguir buscando lo que se está haciendo. Esperemos que los que entren lo hagan mejor a los partidos", concluyó.

Europa Press