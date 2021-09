Simeone: "Siempre espero más de todos mis futbolistas"

Sobre los largos descuentos: "Me parece lo más correcto y lo más justo"

MADRID, 24 Sep. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "siempre" espera "más" de todos sus futbolistas, incluido del francés Antoine Griezmann, porque es la única manera para encontrar el "crecimiento", y ha asegurado que la solución que han encontrado los árbitros para los parones durante los partidos, de llegar a añadir hasta diez minutos de descuento, es la "más correcta y más justa".

"Siempre espero más de todos mis futbolistas. De la misma manera que ellos esperan más de nosotros como cuerpo técnico, nosotros esperamos más de ellos, porque es la mejor manera para exigirnos continuamente en el crecimiento y la búsqueda del futuro", declaró respecto al rendimiento del ariete galo en la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

También reconoció que "no" le "preocupa" que Marcos Llorente se pueda cansar de jugar en un lugar que no es su posición natural en el campo, y no quiso cuestionar la expulsión de Joao Félix ante el Athletic Club. "Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado decida y asumir la responsabilidad de las cosas que hacemos. Pensamos en el próximo partido, en seguir mejorando, y obviamente estamos trabajando para mejorar", subrayó.

Además, confirmó la baja del francés Thomas Lemar para Mendizorrotza y el regreso tanto de Koke Resurrección como de Geoffrey Kondogbia. "Lemar no va a participar porque todavía sigue mejorando de su lesión. Salvo Joao, que está en suspensión, los demás estarán en el próximo partido", apuntó.

Respecto al próximo parón de selecciones y al posible aplazamiento de su encuentro ante el Granada, el preparador argentino afirmó que "solo dos jugadores no participarían en 17 días de fútbol" y que "todos los demás estarían convocados por sus selecciones", además de hablar del ajetreado calendario de los próximos días.

"No tenemos excusas para explicar nada de lo que no podemos controlar. Lo único que tenemos que hacer es jugar, mejorar y formar un plantel en consecuencia de toda la competencia que habrá. Nos ocupamos del partido ante el Alavés, un rival que está necesitado, con un crecimiento muy bueno desde que llegó su entrenador al final de la temporada pasada y que ha competido muy bien en todos los partidos", manifestó.

El 'Cholo' tampoco rehusó hablar de los parones cada vez mayores en los partidos. "Las soluciones las tendrá que encontrar otra entidad. Nosotros tenemos que hacer lo que nos permiten hacer. Los árbitros están para manejarlos, se ve en todos los partidos; hay diez, hay ocho, hay siete, hay nueve, hay cinco minutos de tiempo de descuento. Me parece lo más correcto y lo más justo para todos", expresó.

Por último, preguntado por la situación de Ronald Koeman en el FC Barcelona, Simeone valoró la poca paciencia que en algunos entornos se tiene con el proyecto a largo plazo de los técnicos. "Desde el lado del entrenador siempre se ve lo que pasa en el campo, y desde otros lugares se ven diferentes cosas que al entrenador no le interesan tanto", concluyó.