Simeone, sobre el recibimiento a los fichajes: "Lo viví con mucha emoción porque no me olvido de dónde venimos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho este sábado que vivió "con mucha emoción" el recibimiento en el Cívitas Metropolitano a los nuevos fichajes de su equipo, ya que él "no" olvido "de dónde venimos", en alusión al crecimiento deportivo y sobre todo económica de su entidad en los últimos 15 años.

"Futbolistas buenos al Atlético de Madrid siempre han llegado, pero lo diferente es entender el lugar adonde llegan e invitarlos a que esta situación pase a ser una responsabilidad, y evidentemente generar de nuestros hinchas, toda la ilusión que depositan, en lo que nosotros podemos llegar a rendir. A partir de eso, lo viví con mucha emoción porque yo no me olvido de dónde venimos y el gran trabajo que hizo el Atlético de Madrid", apuntó el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

"El otro día cuando miraba la presentación de los chicos y de las chicas nuevas que llegaban al Atlético de Madrid, cuando veía el reconocimiento que se le hacía a los chicos nuevos que estaban llegando, a nuestra gente y cómo acudía a ver a estos futbolistas... Uf, la única vez que había sucedido que yo recuerde ha sido con Fernando [Torres], una leyenda absoluta del club", subrayó el técnico colchonero.

Luego rememoró la presentación de Fernando Torres en enero de 2015, tras su regreso al club. "Llenó solo él el estadio, pero no hubo un escenario cual el Atlético de Madrid se permitió el otro día. Hablando con los jugadores los otros días, les comentaba que cuando llegamos no teníamos 'sponsor' en un momento", advirtió Simeone.

"Y hoy tenemos la posibilidad de que, con un grandísimo trabajo del club, nos pueden generar tener un estadio maravilloso como el que tenemos, formar una plantilla importante y competitiva, y que eso nos tiene que hacer tener conciencia del lugar donde estamos", argumentó.

"El club, para poder tener todo esto que tenemos, no lo hace todo el mundo y nosotros fuimos capaces de volver a reinsertar la ilusión y después sí dependerá de nuestro trabajo, dependerá de cómo jueguen los futbolistas, dependerá de un sinfín de situaciones del juego. Pero sin duda a mí me emocionó porque es bueno saber de dónde venimos", repitió.

El 'Cholo' elogió a "todos los futbolistas y compañeros" de su cuerpo técnico "que ayudaron para que se logre" todo esto. "No es de los que acaban de llegar, es una consecuencia de lo que dejaron mis acompañantes como colaboradores, jugadores que dejaron el club e hicieron un grandísimo esfuerzo para que podamos tener todo esto. Así que hay que cuidarlo y evidentemente mi responsabilidad pasa por intentar cuidar de la mejor manera todo esto que se está construyendo", avisó al respecto.

Sobre su partido (21.30 horas) frente al Girona FC en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, Simeone no dio pistas de su delantera titular. "Hasta las 18.00 o 19.00 del domingo podemos cambiar. Y no va a ser la primera ni la última. Pero sí, no tengo duda que los futbolistas pueden combinar siempre. El tema es, obviamente, compensar. El tema es buscar que el equipo esté preparado para poder sostener las características de algunos futbolistas", aludió al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez.

"Pero claro, me entusiasma a mí más que a ninguno una posibilidad de idea de Griezmann-Sorloth-Julián, Correa-Sorloth-Julián, Griezmann-Riquelme-Sorloth, etc. La verdad que cualquier combinación puede ser buena, lo importante es combinarla de la mejor manera para que lo importante, que es el equipo, responda", reiteró el 'Cholo' en su rueda de prensa.

"Como siempre, yo creo que es muy difícil hoy decir esta situación", respondió a la pregunta de si tiene mejor plantel que el curso pasado. "Creo que tenemos una plantilla que la estamos terminando de cerrar, con un grandísimo trabajo de la dirección deportiva y del club, y de Miguel sobre todo. Y a partir de ahí, obviamente, buscamos tener competencia, y la competencia nos permitirá que todos eleven su condición. Y para eso necesitamos competir entre nosotros, como siempre lo hicimos; y a partir de competir entre nosotros, competiremos mejor para afuera", afirmó.

"Con el club venimos trabajando muy bien desde hace bastante tiempo, estamos cumpliendo con todo lo que hemos hablado desde hace dos o tres meses, el camino está siendo el que queríamos y, bueno, vamos camino a cerrarlo de la manera que queríamos. Faltan, es verdad, posiblemente dos futbolistas para llegar y en breves horas me imagino que estarán con nosotros", auguró el entrenador del Atlético de Madrid.

Además, alabó al centrocampista inglés Conor Gallagher. "Me gusta, me gusta muchísimo, tiene un gran trabajo como mediocampista, como mediapunta, como banda... Donde lo pongas tiene una condición de trabajo, de talento y de agresividad que nos va a hacer muy bien. Puede jugar en cualquier lugar de estos que te estoy nombrando: doble medio, en una banda, de segundo delantero, etc.", enumeró el 'Cholo'.

"Tiene un gran disparo, tiene mucho recorrido. Es un jugador que va a sumarle al equipo cosas importantes y esperemos que, mientras se vaya acomodando en estos partidos que vamos a tener un poco más seguido, ir de a poco encontrándonos y esperando poder ver al futbolista que estamos seguros que es", continuó sus alabanzas respecto a Gallagher.

Por último, analizó qué falta para rendir como local y visitante. "Desde que he jugado en mi etapa de futbolista, el Calderón era el Calderón. Y por más que teníamos buenos jugadores, siempre el Calderón estaba por arriba de todo. Y eso empujaba a los que les tocaba jugar, no es que los que estábamos empujando empujábamos a la gente", recalcó.

"La gente siempre empujó, seguirá empujando y ojalá, claro, que nosotros nivelemos toda esa energía que tiene nuestro estadio y que podamos equilibrarla con el fútbol que podamos mostrar dentro del campo", concluyó Simeone en su conferencia de prensa.

Europa Press