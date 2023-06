Simeone, sobre el regreso de João Félix: "No tengo ningún plan personal con ningún futbolista"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este sábado sobre el regreso de João Félix que él "no" tiene "ningún plan personal con ningún futbolista", puntualizando que solo piensa en el inicio de la pretemporada veraniega en cuanto sus pupilos jueguen, frente al Villarreal CF, el último encuentro de LaLiga Santander 2022/23.

"No tengo ningún plan personal con ningún futbolista de los que integran el club. Tenemos un plan con el foco puesto para volver a partir del 7 de julio, o el 10 los que estén con sus selecciones. Nos enfocaremos en lo que venimos haciendo estos seis meses", comentó el 'Cholo' Simeone durante una conferencia de prensa.

Así, el entrenador colchonero destacó que en la segunda vuelta de LaLiga "se formó un buen equipo" después del Mundial del pasado diciembre. "Estamos terminando una Liga donde el grupo ha demostrado personalidad, buen fútbol y trabajo colectivo para defender y atacar. No vamos a cambiar mucho de lo que tenemos a lo que va a venir, así que ojalá que lo poco que venga a ayudar nos dé un salto de calidad a esto muy bueno que se hizo en seis meses", indicó sobre posibles fichajes.

"Una temporada con muchas cosas para que nos hagan crecer. Lo veníamos hablando en el andar de toda la temporada. En la primera etapa son más las cosas que te quedan para aprender que en la segunda. Porque cuando las cosas van mejor, siempre es más fácil; y cuando hay cosas manteniendo sus trabas, vas sacando creatividad, búsqueda de enderezar la situación y eso nos ayudó a crecer en ese sentido", añadió Simeone.

"Terminar segundo no es lo mismo que terminar tercero. Considero que fue una temporada buena y que no pudimos cumplir los objetivos en Europa, que nos está costando. No ha sido casualidad el quedar fuera como quedamos, sí es un llamamiento importante para mirar de cara al futuro cómo afrontar esa competencia porque nos está costando, en las temporadas anteriores también", dijo al respecto de la Champions League.

"En la Copa del Rey, hicimos un buen torneo; y en LaLiga cumplimos el objetivo que se traza el club temporada tras temporada de estar entre los cuatro primeros. Si salimos segundos, podremos decir que es muy buena; y si salimos terceros, será buena", valoró el 'Cholo'.

El técnico rojiblanco opinó que la Champions League "está marcando" al Atlético "y también al fútbol español; salvo al Real Madrid, que compite de una manera diferente en esta competencia". "Nos cuesta, no sé si por una cuestión de intensidad de juego o por elección táctica de los entrenadores, pero es real que nos está costando a todos los equipos españoles en los últimos años, y a nosotros principalmente", lamentó.

"Sufrimos en la temporada anterior, más allá de competir bien con el Manchester United y el Manchester City, pero en el grupo este año tuvimos muchas dificultades para poder pasar. Hay que mejorarlo desde todos los aspectos: lo físico, lo táctico, la intensidad. El juego en España se para continuamente, en otras Ligas es mucho más dinámico y habría que sentarse a ver claramente por dónde va, pero a la Champions tendremos que darle una atención diferente", auguró.

"Está claro que no es fácil para ninguno de los equipos haber cumplido los objetivos en la última jornada, pero hay una profesionalidad que unos representan mejor que otros y esperemos representarla de la mejor manera en este partido, ante un equipo con buenas características. Jugando de local tienes una responsabilidad y un empuje mayor, nos imaginamos un escenario de dificultad", concluyó sobre la inminente cita liguera contra el 'Submarino Amarillo'.

Europa Press