Simeone sobre Julián Álvarez: "No sé cómo hace para patear así"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, alabó a su delantero Julián Álvarez tras marcar dos goles en la victoria de su equipo ante el Real Madrid (5-2), este sábado en el Metropolitano.

"No sé cómo hace para patear así, que va fuera y luego entra", afirmó Simeone sobre su compatriota argentino en la rueda de prensa posterior.

"Lo que más le valoro es la humildad que tiene, cómo corre siendo campeón del mundo. Lo tenemos que cuidar porque tiene que seguir muchos años aquí y ser historia del Atlético", agregó el 'Cholo'.

"Le tenemos que dar herramientas para que haga goles. El equipo le ayuda y él está muy bien", incidió.

Tras el quinto gol de sus pupilos, obra del francés Antoine Griezmann, Simeone rompió a llorar de alegría. "Hay muchas emociones, es una temporada que empezó con dificultades, hay esfuerzo de mucha gente que no se ve y el trabajo está siendo maravilloso", afirmó el entrenador, que había ocultado las lágrimas poniéndose las manos en la cara.

"El Madrid es uno de los mejores del mundo sin duda, desde el inicio del partido sabíamos por dónde podíamos hacerle daño", explicó Simeone.

