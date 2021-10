Simeone: "Tenemos que encontrar el camino para estar equilibrados"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirm贸 que trabaja para encontrar el camino para que el equipo colchonero est茅 "equilibrado" la v铆spera de enfrentarse al Levante, este jueves (21:30 horas) en el Ciudad de Valencia en la und茅cima jornada de LaLiga Santander.

En rueda de prensa, Diego Pablo Simeone, expres贸 su discrepancia respecto a la sensaci贸n de que el conjunto atl茅tico sea m谩s endeble en defensa respecto al curso pasado por los goles encajados en este arranque de la competici贸n.

"Lemar ha jugado de 'tercero' de en medio y acab贸 casi como un delantero. Al principio jug贸 Joao, luego Herrera, Koke ... Fuimos buscando las mejores alternativas. Fuimos encontrando las mejores alternativas para equilibrar el potencial ofensivo. A estos jugadores se une esta temporada Griezmann, y no considero que tenga menos esfuerzo defensivo que Lemar. Tendremos que encontrar el camino para que el equipo pueda estar equilibrado", resumi贸.

Simeone explic贸 que el Atl茅tico ha encajado "muchos goles" en el inicio de los partidos y que esa circunstancia les ha llevado a "cambiar el rumbo del partido", pero destac贸 la capacidad de reacci贸n por que en "muchos" pudo remontar y en los que no lo hicieron tuvieron la oportunidad de lograrlo. "Y eso habla muy bien del equipo", apunt贸.

Respecto al 'tridente' Joao F茅lix, Luis Su谩rez y Griezmann, dijo que lo emplear谩 cuando les "toque jugar", y no se mostr贸 preocupado por las bajas de Lemar, Marcos Llorente y Kondogbia contra el Levante. "Marcos tiene mucha profundidad, tiene gol; Lemar, entre l铆neas combina muy bien, y Kondogbia nos equilibra. Herrera, De Paul y Koke son muy parecidos, pueden jugar juntos tranquilamente y ma帽ana decidiremos qu茅 hacer", indic贸.

Del rival este jueves, el Levante, destac贸 que siempre es un equipo "completo", que "compite muy bien" y la buena temporada pasada. "Tiene muy buenos futbolistas de la mitad de la cancha para delante y seguramente ser谩 un partido muy competido y de mucha dificultad", pronostic贸.

A su juicio, 脕ngel Correa es "muy competitivo" y ser谩 "determinante como lo ha sido otras temporadas" en el resto del calendario, y de la plantilla se帽al贸 que "el campo es el que manda" y "marca los que pueden tener m谩s minutos". "Nosotros tenemos que tener un ojo muy fino para ayudar al equipo. Desde que llegamos no tengo compromiso con nadie y busco lo que al equipo le puede caer bien", subray贸.

Por otro lado, no entr贸 a valorar qui茅n debe ganar el pr贸ximo trofeo del Bal贸n de Oro. "No est谩 en mi mano, para qu茅 meterme en algo que no me llaman", afirm贸 el entrenador rojiblanco.