Simeone: "Tenemos un grandísimo respeto por el Real Madrid, pero tenemos mucho más respeto por nuestra gente"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que tienen "un grandísimo respeto por el Real Madrid" pero "mucho más respeto" por sus aficionados, por lo que no harán el pasillo a los blancos como campeones de LaLiga Santander en el encuentro que les enfrentará este domingo en el Wanda Metropolitano.

"Estas preguntas siempre intentan generar un poco de polémica. El club hizo un comunicado muy concreto, perfecto. Felicitamos al Real Madrid, a los futbolistas y a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante. Tengo un grandísimo respeto por el Real Madrid porque acaba de salir campeón, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está con nosotros", declaró en rueda de prensa.

Por ello, llamó a evadirse de toda esa polémica. "Estamos en un momento determinante de la temporada, quedan cuatro 'finales' de aquella 'liga de 14' que nos planteamos, y mañana afrontaremos el derbi con mucha ilusión , con mucho entusiasmo y con muchas ganas de llevar el partido a donde nosotros creemos que les podemos hacer daño. Trataremos de evadirnos de todo lo que se está hablando sobre la situación, porque lo que nos ocupa es el resultado", afirmó.

"Son formas de vida. No sé si en otras partes del mundo se ejecuta esto. Cada sociedad es diferente, y la española quizás tenga respeto y quiera mostrar con este pasillo la felicitación al rival. De donde vengo yo, no se utiliza, vivimos de otra manera", añadió sobre el pasillo.

El preparador argentino insistió en centrarse el objetivo de asegurarse la 'Champions' para la próxima temporada. "Sabemos que va a ser durísimo hasta el final, peleadísimo. La Real Sociedad, el Villarreal, el Sevilla, el Barcelona, el Betis... Nosotros también estaremos en esa búsqueda de un objetivo prioritario para el club, que está en nuestra planificación anual. Espero que podamos vivirlo como desde que llegué, partido a partido", manifestó.

En otro orden de cosas, Simeone considera que a pesar del esfuerzo de los madridistas en la Liga de Campeones y de que posiblemente habrá rotaciones "la estructura no la van a variar y la forma de jugar no la van a cambiar". "Tiene un grandísimo entrenador con las ideas claras. Varían los nombres, pero no van a variar la propuesta", apuntó.

"Son muchas veces enfrentándonos a un rival que es muy fuerte, del que seguimos viendo la fortaleza que tiene. Siempre es emocionante enfrentarte a un rival importante como el Real Madrid, y más después de salir campeón", prosiguió.

Por último, invitó al equipo a "expresarse de la mejor manera". "Queremos que esté fuerte, concentrado y sea competitivo, y a partir de ahí sucederán las cosas buenas", señaló, antes de ser muy conciso en qué transmite a los jugadores menos veteranos antes del derbi. "Hay que ganar", sentenció.