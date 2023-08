El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este sábado, en la víspera de que su equipo juegue contra el Real Betis en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, que "desgraciadamente" los técnicos "no" tienen "ningún tipo de peso" a la hora de decidir sobre el calendario de partidos, que para muchos de sus colegas está sobrecargado en el inicio de cada temporada.

"Cada uno tiene sus necesidades y evidentemente nosotros nos tenemos que ir acomodando, viendo de qué manera los chicos pueden responder mejor y buscando la forma de entrenar para que compensen la cantidad de partidos que se vienen encima. Pero desgraciadamente no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente los jugadores sí, porque son los que juegan; y si ellos no juegan, esto no avanza", dijo en rueda de prensa.

"Todo lo que digamos no tiene peso en este momento porque obviamente no tomamos las decisiones nosotros. Simplemente cada entrenador desde su lugar comenta algo que ya se hace todos los días repetitivo. La gira que no te hace entrenar pretemporada, los inicios de temporada que no empezás con una forma física ideal para competir durante toda una temporada larguísima...", enumeró el 'Cholo' Simeone al respecto.

En este contexto, la plantilla del Atlético acumula en pocos días varios lesionados. "Más allá de este episodio de Koke, siempre he comentado que tenemos la opción de Barrios, que hoy está muy bien, que se recuperó y que va a estar en el partido", comentó sobre el canterano, recambio habitual del capitán colchonero.

De igual modo, fichar a un centrocampista aparece como prioridad en el final del mercado veraniego. "Están las posibilidades del plan B, si es que no hay posibilidades a que llegue un mediocentro. Si llegase un mediocentro, estaríamos mejor compensados porque obviamente ocuparíamos ese lugar que está un poco desprotegido", valoró.

El 'Cholo' también con preguntas sobre el delantero portugués João Félix, sin hueco en los planes del club rojiblanco. "Yo siempre digo que la mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no lo entrevistan, entonces no tienen la posibilidad de preguntarle nada y continuamente nos están preguntando a nosotros", subrayó.

"Él está dentro del plantel con el que estamos entrenando desde que empezó la pretemporada. No ha participado en los partidos amistosos porque estaba al principio con una lesión que lo sacó de los primeros dos. En los segundos dos partidos entendíamos que no estaba preparado para jugar, que necesitaba entrenar para poder jugar, por eso no estuvo dentro de los convocados", recordó Simeone.

"En el primer partido de Liga hizo una semana de entrenamientos buena y estuvo con el equipo. Y esta semana, el día de ayer también sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo. Esto es lo que puedo comentar de lo que me importa a mí, que es el equipo y el grupo que estamos trabajando ahora", añadió el entrenador colchonero.

El sustituto de João Félix podría ser Samu Omorodion, joven atacante del Granada CF. "A mí no me ha confirmado nadie nada de parte del club. Lo vimos al chico jugar el otro día, lo vimos en los amistosos. Tiene cosas interesantes, se le ve con una progresión, una proyección muy buena. Ya el club me informará en su momento de algo contundente, por ahora no me han dicho nada", insistió el 'Cholo'.

Mientras tanto, analizó a su próximo adversario liguero. "Al Betis ya lo conocemos. Es un equipo que juega bien, que tiene una estructura de juego con su entrenador que no la cambia, que siempre es valiente, siempre es un búsqueda de hacer daño y tiene mucha gente rápida ofensivamente", elogió sobre el conjunto verdiblanco.

Además, Simeone recalcó que "la llegada de Isco le está dando mucho volumen de juego, puede aparecer por cualquier lado, tiene las bandas con Willian José y Luiz Henrique muy bien, tiene delanteros de categoría, tiene gente de recambio en los laterales que juegan de distintas maneras y lo pueden hacer bien ya sea defensivamente u ofensivamente", continuó el técnico argentino acerca del Betis.

"Tienen un muy buen portero y ya el otro día ganaron un partido importante en Villarreal sobre la hora, con todo lo que genera eso. Así que mañana nos encontraremos con un estadio lleno; con mucho calor, claramente, y con un equipo que juega muy bien al fútbol y que representa perfectamente lo que el entrenador siente del juego", indicó.

Por último, Simeone mostró confianza en su plantilla. "Yo creo que lo veníamos hablando hace bastante: la plantilla está bien, los chicos que han llegado nos están dando energía, vitalidad; todavía no han podido jugar muchos de ellos pero se los ve bien están entrando bien y van a participar seguro en el andar y los vamos a necesitar", argumentó.

"Lo que decíamos al principio de la otra pregunta, con el mediocentro estaríamos completando un poco lo que el grupo y el equipo necesita para poder competir de la mejor manera", repitió Simeone finalmente, consciente del hueco dejado por el adiós de Geoffrey Kondogbia.