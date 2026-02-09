Simkus ve las mismas posibilidades de subida o bajada de los tipos del BCE

VILNA, 9 feb (Reuters) -

El Banco Central Europeo tiene las mismas probabilidades de subir o bajar los tipos de interés, pero es difícil saber cuándo se producirá cualquier movimiento de este tipo, dada la incertidumbre reinante en materia comercial y geopolítica, afirmó el lunes Gediminas Simkus, consejero del BCE.

"Las probabilidades de que la próxima decisión sobre los tipos sea una subida o una bajada son las mismas: 50/50", declaró el gobernador del banco central lituano a la prensa. "Pero nadie sabe cuándo se tomará esa decisión". (Información de Andrius Sytas; redacción de Balazs Koranyi y Francesco Canepa en Fráncfort; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)