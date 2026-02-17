Simona de Silvestro busca nuevos desafíos en el bobsled tras pasos por Indy 500, F1 y Fórmula E

Por Alan Baldwin

AMPEZZO, Italia, 17 feb (Reuters) - Simona de Silvestro ha competido seis veces en las 500 Millas de Indianápolis, ha probado un coche de Fórmula 1 y ha sido la primera mujer en sumar puntos en la Fórmula E, pero ha encontrado nuevas emociones al conducir un trineo por una pista helada en los Juegos Olímpicos.

Aunque la suizo-italiana tiene una larga lista de logros en el mundo del automovilismo, entre los que se incluyen el título de Novata del Año en las 500 Millas de Indianápolis en 2010 y una temporada en la V8 Supercars australiana, representar a Italia en el bobsled individual y el de equipos de dos mujeres en los Juegos de Milán-Cortina es un sueño hecho realidad.

"Siempre me han inspirado mucho los atletas... y pensar que soy una olímpica es muy especial, sobre todo después de todo lo que he podido hacer en mi carrera", dijo a Reuters la piloto de 37 años, nacida en Suiza, tras terminar en el puesto 23 en la prueba de monobob femenino del lunes. "Es increíble estar aquí".

"Las carreras (de motor) no son un deporte olímpico, así que revisé los deportes y pensé que el bobsled sería quizás lo más parecido para alcanzar este sueño", dijo sobre un viaje que comenzó hace tres años.

"Y sí, hasta ahora ha sido una aventura bastante loca".

DE 650 CABALLOS DE FUERZA A "SOLO YO"

De Silvestro no es la primera piloto de carreras que compite en los Juegos Olímpicos en bobsled —el marqués español y piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago también lo hizo en Cortina d'Ampezzo en los Juegos Olímpicos de 1956—, pero es la primera mujer que hace ambas cosas.

"Estoy acostumbrada a tener 650 caballos de fuerza y, de repente, solo soy yo", dijo.

"Creo que ese es también el mayor reto al que me he enfrentado. Si te fijas en la salida, me tardo levemente mucho y tienes que ser muy perfecta en la carrera después de eso. Por desgracia, es muy difícil recuperar ese tiempo".

Cualquier comparación con el Brickyard de Indianápolis en mayo, con 300.000 espectadores en las gradas, puede que no sea evidente en una gélida tarde de febrero con solo unos pocos aficionados dispersos alrededor de la sinuosa pista, pero De Silvestro dijo que la presión de la clasificación olímpica no era muy diferente.

"En Indianápolis también hay que clasificar el auto", dijo. "Así que tienes esa tensión y la tuvimos todo el año como nación. Tienes que hacerlo bien en las carreras, tienes que clasificar los trineos. Así que fue bastante estresante, bastante similar".

"El hecho de juntar todas las piezas (en una carrera) también es bastante similar en cuanto al ambiente (...) Los Juegos Olímpicos, solo la historia que hay detrás cuando ves los cinco (anillos), es genial, ¿sabes? Es especial. Es un momento en el que tengo que pellizcarme para creerlo".

Después de los Juegos, De Silvestro tiene otro objetivo en mente: las 24 Horas de Le Mans.

"A veces, cuando los aficionados se acercan y me muestran fotos mías en autos, pienso: 'Dios mío, he conducido muchas cosas'", comenta. "Pero lo único que me falta es Le Mans. Así que eso es algo que definitivamente tiene que estar en la lista". (Reporte de Alan Baldwin; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)