Simone Biles consuela a Malinin tras un fiasco "desgarrador"

La leyenda de la gimnasia Simone Biles reveló este miércoles que habló con su compatriota Ilia Malinin, la gran estrella del patinaje artístico que falló en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con un octavo puesto individual, y que le dedicó unas palabras de consuelo.

Malinin, que había ganado el programa corto, parecía clarísimo favorito al oro, pero en el libre del pasado viernes se vino abajo, con una actuación en la que incluso se cayó dos veces.

El kazajo Mijail Shaidorov se coronó por sorpresa, mientras que Malinin, vigente doble campeón mundial y que llevaba invicto dos años, se quedaba octavo, una posición impensable antes de la prueba.

"En el mayor escenario del mundo, los que parecen más fuertes pueden estar librando combates invisibles en su interior", había escrito luego en redes sociales el patinador de 21 años.

Biles, siete veces campeona olímpica de gimnasia, estaba en las gradas del Ice Skating Milano Arena durante ese programa libre y vio en vivo lo ocurrido.

"Fue realmente desgarrador", declaró a la web Olympics.com.

"Redacté unos puntos clave y se los envié inmediatamente para que se sintiera apoyado", apuntó.

Biles protagonizó un comentado caso durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, donde sufrió "twisties" (pérdidas de referencias en el espacio), lo que le llevó a retirarse de varias pruebas para dar prioridad a su salud mental.

"Me quedé realmente preocupada por su estado mental (...) Yo misma viví esa situación, así que me dirigí a él para ofrecerle mi protección", contó.

Biles y Malinin se vieron en persona el martes en Milán y pudieron hablar de este asunto.

"Espero que le haya sido realmente útil", deseó la gimnasta.

Después de los Juegos de Tokio, Biles se retiró y luego regresó a la competición para ganar tres medallas de oro y una de plata en la siguiente edición olímpica, la de París 2024.