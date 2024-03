El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, lamentó las ocasiones falladas por su equipo en la derrota contra un Atlético de Madrid que se mostró como "un rival difícil", que les apeó de la Liga de Campeones en la vuelta de octavos de final.

"Los chicos tienen que estar orgullosos por lo que han hecho, he hablado en el vestuario con ellos, estamos todos tristes en la familia del Inter, pero hay que darle la enhorabuena al equipo porque ha luchado", dijo en rueda de prensa en el Metropolitano.

El técnico italiano se refirió a las opciones que tuvo su equipo de evitar que el Atlético no dejara de creer hasta ceder en la tanda de penaltis. "En el segundo tiempo ellos lo han hecho mejor y en la prórroga tuvimos el partido y la clasificación en nuestras manos, son ocasiones que normalmente no fallamos. Pero no hay que olvidar que el Atlético se ha mostrado como un difícil rival", afirmó.

"Bisseck ha entrado muy bien en un partido y un momento nada fáciles, es un chico que ha demostrado en estos últimos seis o siete meses una gran personalidad. Y Thuram ha luchado, claramente tenía que haber sido más lúcido en alguna ocasión. Pero no sólo él, Barella y Lautaro también. Ahí he tenido la sensación de que podíamos haber evitado los penaltis", añadió.

Inzaghi vio también mejor a su equipo en la prórroga, pero lamentó unos errores que en la Champions se pagan más caro. "En la prórroga, en los últimos minutos el equipo que mejor ha jugado ha sido el Inter. Esto no nos ralentiza, es normal que ahora haya una decepción por parte de los chicos, pero sabemos que tenemos una buena ventaja en la Serie A y ahora tenemos que recuperar fuerzas porque ha sido un partido muy duro y el domingo tendremos otro partido importante", afirmó.

"Los partidos de Champions no son fáciles en este estadio. Hemos cometido el error de no cerrar el primer tiempo con ventaja y luego en el segundo tiempo hemos perdido pases, nos hemos estirado demasiado y luego en la prórroga creo que hemos jugado bien y merecíamos un mejor resultado", añadió.

Por otro lado, el técnico del Inter reconoció las intervenciones de mérito de un Jan Oblak decisivo en la tanda de penaltis con dos paradas. "Fallar tres ocasiones así lo pagas en los penaltis. También su portero ha sido muy bueno, está claro, pero nos ha costado y nos habría gustado seguir adelante en esta competición", terminó.