Simonelli condena enfrentamientos entre "tifosi"

"Lo ocurrido en la carretera, con los enfrentamientos entre aficionados, es muy grave. Estamos trabajando arduamente para construir una imagen limpia del fútbol, y estas cosas no ayudan en absoluto", afirmó Simonelli al día siguiente del incidente protagonizado por fanáticos de Fiorentina y Roma.

"De hecho, envié un mensaje de solidaridad que quiero reiterar aquí a la policía, por su esfuerzo para mantener el orden público", agregó el presidente de la Liga de la Serie A en rueda de prensa.

"Sé que mañana también habrá reuniones sobre este tema, pero el fútbol italiano no puede permitirse que se lo mezcle con asuntos delictivos y enfrentamientos que ponen en peligro la salud no sólo de los participantes, sino también de quienes deben intervenir para sofocarlos", completó Simonelli.

Grupos de aficionados de Fiorentina y Roma protagonizaron ayer un enfrentamiento en la autopista de Bolonia, en el arcén de la A1 en Casalecchio di Reno, a las afueras de esa ciudad del norte de Italia.

El enfrentamiento ocurrió alrededor del mediodía local, cuando unas 200 personas, encapuchadas y enmascaradas, salieron de sus vehículos en la autopista y se enfrentaron con cascos y barras.

Los aficionados de Fiorentina se dirigían a Bolonia para visitar al Bologna, mientras que los de Roma viajaban a Turín para enfrentar al Torino por la fecha 21 de la Serie A.

Según un informe inicial, el enfrentamiento comenzó en la cercana estación de servicio Cantagallo, en la autopista de Casalecchio di Reno (Bolonia).

Ese reporte refiere que un grupo de aficionados de Fiorentina se encontró con un grupo de aficionados de Roma que se dirigían a Turín.

Los enfrentamientos se produjeron unos kilómetros después, donde numerosos autos y varios minibuses se detuvieron en el carril de emergencia y en las zonas de descanso.

Los aficionados salieron de sus vehículos y se enfrentaron con bates, martillos, barras y cascos.

En total, participaron aproximadamente 200 personas, lo que causó problemas de tráfico, ya que los enfrentamientos ocurrieron directamente en la autopista. Algunos vehículos resultaron dañados.

El incidente duró sólo unos minutos, y luego los vehículos se dieron a la fuga, antes de que la policía interviniera, alertada por los automóviles que pasaban. (ANSA).